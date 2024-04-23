В Конаеве отключат воду
Фото: pixabay
В городе Конаеве на сутки отключат воду, сообщает Zakon.kz.
Об этом 23 апреля рассказали в отделе ЖКХ города.
"В связи с проведением ежегодных планово-профилактических работ на узловых сетях водопровода и хлорированием резервуаров чистой воды с 7:00 25 апреля до 7:00 26 апреля 2024 года будет отключение воды в городе, кроме: мкр. Карлыгаш, Асемтас, 8 и 10", – сказано в объявлении.
Горожан попросили набрать необходимый запас воды.
Утром 23 апреля стало известно, что город Балхаш остался без воды из-за аварии.
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