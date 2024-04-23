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В Конаеве отключат воду

Конаве, отключат воду, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 11:38 Фото: pixabay
В городе Конаеве на сутки отключат воду, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 апреля рассказали в отделе ЖКХ города. 


"В связи с проведением ежегодных планово-профилактических работ на узловых сетях водопровода и хлорированием резервуаров чистой воды с 7:00 25 апреля до 7:00 26 апреля 2024 года будет отключение воды в городе, кроме: мкр. Карлыгаш, Асемтас, 8 и 10", – сказано в объявлении. 

Горожан попросили набрать необходимый запас воды. 

Утром 23 апреля стало известно, что город Балхаш остался без воды из-за аварии.

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