Побелевшая столица: как засыпанная снегом Астана переживает непогоду

Циклон с берегов Черного моря принес похолодание, и столицу Казахстана за несколько дней засыпало снегом, сообщает корреспондент Zakon.kz

Как сообщили в акимате Астаны, за несколько дней в городе выпало столько снега, сколько обычно зимой бывает за месяц. По данным РГП "Казгидромет", при месячной норме 22 мм только за последние три дня обильного снегопада в столице выпало 37,6 мм осадков.

Фото: Zakon.kz

Астанчане, которые до этого решительно спрятали в шкафы теплые вещи и обувь, вынуждены были с сожалением снова их достать. Автомобилисты, успевшие "переобуться" в летнюю резину, сегодня с завистью смотрят на тех, кто этого еще не сделал.

Фото: Zakon.kz

Но есть в городе и те, кому снег оказался в радость, – это школьники. Как сообщили в Управлении образования города, учащиеся 0-11 классов второй смены и студенты 1-2 курсов колледжей в связи с ухудшением погодных условий 17 апреля 2023 года переведены на дистанционный формат обучения.



Фото: Zakon.kz

В столичном акимате отмечают, что коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме. В снегоуборочных работах заняты более 2,2 тыс. дорожных рабочих, свыше тысячи единиц спецтехники ежедневно.

В ночь с 16 на 17 апреля из столицы вывезли более 23 тысяч кубометров снега, или 1 671 грузовик. Всего же с начала зимнего периода и по сегодняшний день на полигоны вывезено почти 4 млн кубометров снега, это более 318 тысяч рейсов.

Фото: Zakon.kz

Также отмечается, что скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, а на пяти крупных выездах из Астаны ограничено движение для всех видов автотранспорта.

Погоду республики, не только в Астане, но и в других регионах, в эти дни определяет активный циклон из районов Черного моря. В связи с чем сохраняются осадки в северных регионах в виде снега, в южных регионах преимущественно в виде дождя. По республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, на севере, в центре – метель, на юго-востоке – гроза, град, на юге, юго-западе – пыльная буря.