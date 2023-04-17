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Сколько снега выпало в Астане, рассказали синоптики

Сколько снега выпало в Астане, рассказали синоптики Фото: пресс-служба акимата Астаны
Больше месячной нормы осадков выпало за выходные в Астане. Как отметили в столичном акимате, коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", при месячной норме 22 мм только за последние три дня обильного снегопада в Астане выпало 37,6 мм осадков.

"На усиленный режим работы переведены все коммунальные службы. В снегоуборочных работах заняты более 2,2 тыс. дорожных рабочих, свыше тысячи единиц спецтехники ежедневно. В ночь с 16 на 17 апреля из столицы вывезли более 23 тыс. кубометров снега, или 1671 грузовик".Пресс-служба акимата Астаны

Всего же с начала зимнего периода и по сегодняшний день на полигоны вывезено почти 4 млн кубометров снега, это более 318 тыс. рейсов.

"В связи с ухудшением погодных условий интенсивность движения транспорта в городе снизилась. Во избежание аварийных ситуаций убедительно просим участников дорожного движения быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию".Пресс-служба акимата Астаны


Ранее сообщалось, что 23 рейса задерживаются из-за непогоды в аэропорту Астаны.

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