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23 рейса задерживаются из-за непогоды в аэропорту Астаны

23 рейса задерживаются из-за непогоды в аэропорту Астаны Фото: Zakon.kz
В Международном аэропорту Астаны задерживаются 13 рейсов на прилет и 10 рейсов на вылет, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, причина – метеоусловия в столице и позднее прибытие борта.

Пассажиров  просят быть осторожными на дорогах, узнавать статус рейса в кол-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта.

По информации акимата столицы, в связи с ухудшением погодных условий (снегопад, гололед, буран) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.

17 апреля школьники перешли на дистанционный формат обучения.

В Астане сильный снегопад, порывы ветра превышают 20 м/с.

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Анастасия Стативкина
Астана
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