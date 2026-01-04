В Астане продолжается круглосуточная уборка снега
За минувшую ночь из города на снежные полигоны вывезли более 18 тысяч кубометров снега 1356 большегрузами.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
С утра 4 января в очистке улично-дорожной сети задействованы свыше 3000 дорожных рабочих и 1675 единиц специализированной техники. Работы ведутся на основных магистралях, внутриквартальных проездах, тротуарах и пешеходных зонах.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено свыше 1,5 млн кубометров снега, что составляет 116 629 рейсов большегрузного транспорта.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Для обеспечения безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатываются противогололедными материалами.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Работы по очистке и обработке территории города ведутся в круглосуточном режиме.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.