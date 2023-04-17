В Казахстане исключат чрезмерную регламентацию в сфере АПК

Минсельхоз разработал Консультативный документ регуляторной политики к проекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере агропромышленного комплекса", сообщает Zakon.kz.

В обосновании проекта говорится, что в законодательных актах в области агропромышленного комплекса присутствуют детализирующие нормы. Для внесения каких-либо поправок в указанные нормы необходима разработка соответствующего проекта закона, которая занимает длительное время.

Министерством сельского хозяйства РК проведена ревизия по 13 законодательным актам в сфере агропромышленного комплекса, по результатам которой выявлены следующие детализирующие нормы законодательных актов:

в Земельном кодексе Республики Казахстан (далее – Кодекс):

отсутствует цель Кодекса;

отсутствует общая компетенция центрального уполномоченного органа по разработке и утверждению нормативных правовых актов в сфере земельных отношений, землеустройства, государственного земельного кадастра и контроля за использованием и охраной земель.

В Законе РК "О ветеринарии":

отсутствуют цели и принципы Закона;

установлены детализирующие компетенции уполномоченного органа по утверждению нормативных правовых актов.

В Законе РК "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий":

отсутствуют задачи Закона;

установлены компетенции, направленные на детализацию основных положений закона. Аналогичные детализирующие нормы выявлены по остальным законам в сфере агропромышленного комплекса и т.д.

Аналогичное исключение излишней законодательной регламентации норм в сфере агропромышленного комплекса будет проводиться также по следующим законодательным актам: Закон РК "О семеноводстве", Закон РК "О производстве органической продукции", Закон РК "О пастбищах", Закон РК "О племенном животноводстве", Закон РК "О пчеловодстве", Закон РК "О зерне", Закон РК "О карантине растений", Закон РК "О защите растений", Закон РК "О сельскохозяйственных кооперативах", Закон РК "О государственном регулировании производства и оборота биотоплива".

В результате принятия поправок планируется выявленные недостатки устранить. Ожидаются следующие благоприятные последствия от принятия законопроекта:

Регулирование общественных отношений подзаконными актами сократит время на принятия нормативных правовых актов для решения социальные проблемы.

Усилится роль субъектов предпринимательства в разработке нормативных правовых актов в соответствующей сфере предпринимательства.

Снизятся бюрократические барьеры.

Ускорится разрешение возникающих экономических проблем в стране.

Ускорится разрешение возникающих экологических ситуаций в стране.

Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере агропромышленного комплекса" размещен для публичного обсуждения до 10 мая 2023 года.