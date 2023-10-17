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Законодательство РК

В Казахстане разработан законопроект, исключающий чрезмерную регламентацию норм в сфере цифровизации

В Казахстане разработан законопроект, исключающий чрезмерную регламентацию норм в сфере цифровизации Фото: freepik
МЦРИАП подготовил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере цифровизации", сообщает Zakon.kz.

Так, в закон "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" добавлена новая статья "Основные цели и задачи государственного управления в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи".

Основными целями государственного управления в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи являются:

  • формирование и развитие сферы электронного документа и электронной цифровой подписи;
  • обеспечение перехода документооборота в электронный формат, в том числе международное сотрудничество в сфере электронного документооборота;
  • создание благоприятных условий для развития информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного документооборота и электронной цифровой подписи;

Основными задачами являются:

  • регулирование деятельности в сфере электронного цифрового документа и электронной цифровой подписи и деятельности объектных идентификаторов в казахстанском сегменте объектных идентификаторов;
  • обеспечение функционирования удостоверяющих центров;
  • обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, иных организаций и государства в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи.

В компетенции уполномоченных органов в сфере информатизации добавлено: разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи.

При этом ряд других норм исключен и-за излишней детализации.

Закон о связи

Закон "О связи" такжде дополнен новой статьей, устанавливающей основные цели и задачи государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи.

Так, основными целями государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи являются:

  • осуществление государственного регулирования за деятельностью в области связи в пределах своей компетенции
  • развитие отрасли связи, регулирование и расширение рынка услуг в области связи;
  • обеспечение социального и экономического развития отрасли связи, создание условий для развития отрасли связи, в том числе для производства товаров, работ и услуг;
  • развитие инфраструктуры связи, обеспечение населения качественными услугами связи, а также развитие конкуренции и осуществление контроля в области связи;
  • обеспечение эксплуатаций радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения.

В основные задачи государственного регулирования добалено несколько пунктов:

  • эффективное управление национальными ресурсами в области связи, в том числе планирование, выделение, использование, распределение, переоформление, перераспределение;
  • контроль за использованием национальных ресурсов в области связи, в том числе их изъятие, прекращение, а также формирование и ведение реестров национальных ресурсов, операторов связи, формирование статических адресов сетей передачи данных;
  • обеспечение перераспределения радиочастотного спектра (рефарминг).

В компетенции органагосрегулирования и его подразделений добавлен пункт об организации взаимодействия операторов связи и владельцев сетей телекоммуникаций с уполномоченными органами в области обороны в период мобилизации, военного положения и в период военного времени.

При этом ряд функций исключен в рамках дебюрократизации. Также из-за излишней детализации исключенаа целая статья о распределении и регулировании использования ресурса нумерации и выделения номеров.

Закон о космической деятельности

Обновилась статья и в законе "О космической деятельности" "Основные цели и задачи космической деятельности".

Так, говорится, что целями космической деятельности является развитие космической деятельности и конкурентоспособной, отечественной космической отрасли.

Определены задачи космической деятельности:

  • создание и использование объектов космической отрасли;
  • исследование космического пространства, планет и солнечно-земных связей;
  • проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
  • дистанционное зондирование Земли из космоса;
  • координатно-временное и навигационное обеспечение;
  • создание и использование космических систем связи;
  • развитие национального рынка космических услуг и расширение космических услуг на мировом рынке;
  • международное сотрудничество РК в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  • обеспечение сохранности и своевременной утилизации, деорбитации объектов космической инфраструктуры;
  • координация и развитие деятельности на комплексе "Байконур".

При этом из компетенции уполномоченного органа в области космической деятельности также исключен ряд функций в рамках дебюрократизации.

Поправки в другие законы

Также поправки вносятся в законы: "О государственных услугах", "О персональных данных и их защите", "О почте", "Об информатизации".

Последний, кстати, предусматривает:

  • формирование единства подходов к мониторингу обеспечения информационной безопасности государственных органов, физических и юридических лиц;
  • предупреждение и оперативное реагирования на инциденты информационной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введения чрезвычайного или военного положения;
  • обеспечение функционирования и осуществление координации пространства казахстанского сегмента Интернета;
  • повышение уровня защищенности государственных и негосударственных электронных информационных ресурсов, программного обеспечения, информационных систем и поддерживающей их информационно-коммуникационной инфраструктуры;
  • определение порядка сбора, обработки и защиты персональных данных содержащихся в электронных информационных ресурсах;
  • разработка и использование правовых, организационных и технических мер, направленных на защиту персональных данных;
  • организационное и методологическое обеспечение порядка при создании, развитии, эксплуатации, приобретения объектов информатизации "электронного правительства", а также информационно-коммуникационных услуг.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 ноября.

Ранее мы рассказали, какие изменения ждут казахстанцев с октября 2023 года.

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