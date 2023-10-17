В Казахстане разработан законопроект, исключающий чрезмерную регламентацию норм в сфере цифровизации
Так, в закон "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" добавлена новая статья "Основные цели и задачи государственного управления в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи".
Основными целями государственного управления в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи являются:
- формирование и развитие сферы электронного документа и электронной цифровой подписи;
- обеспечение перехода документооборота в электронный формат, в том числе международное сотрудничество в сфере электронного документооборота;
- создание благоприятных условий для развития информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного документооборота и электронной цифровой подписи;
Основными задачами являются:
- регулирование деятельности в сфере электронного цифрового документа и электронной цифровой подписи и деятельности объектных идентификаторов в казахстанском сегменте объектных идентификаторов;
- обеспечение функционирования удостоверяющих центров;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, иных организаций и государства в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи.
В компетенции уполномоченных органов в сфере информатизации добавлено: разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи.
При этом ряд других норм исключен и-за излишней детализации.
Закон о связи
Закон "О связи" такжде дополнен новой статьей, устанавливающей основные цели и задачи государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи.
Так, основными целями государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи являются:
- осуществление государственного регулирования за деятельностью в области связи в пределах своей компетенции
- развитие отрасли связи, регулирование и расширение рынка услуг в области связи;
- обеспечение социального и экономического развития отрасли связи, создание условий для развития отрасли связи, в том числе для производства товаров, работ и услуг;
- развитие инфраструктуры связи, обеспечение населения качественными услугами связи, а также развитие конкуренции и осуществление контроля в области связи;
- обеспечение эксплуатаций радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения.
В основные задачи государственного регулирования добалено несколько пунктов:
- эффективное управление национальными ресурсами в области связи, в том числе планирование, выделение, использование, распределение, переоформление, перераспределение;
- контроль за использованием национальных ресурсов в области связи, в том числе их изъятие, прекращение, а также формирование и ведение реестров национальных ресурсов, операторов связи, формирование статических адресов сетей передачи данных;
- обеспечение перераспределения радиочастотного спектра (рефарминг).
В компетенции органагосрегулирования и его подразделений добавлен пункт об организации взаимодействия операторов связи и владельцев сетей телекоммуникаций с уполномоченными органами в области обороны в период мобилизации, военного положения и в период военного времени.
При этом ряд функций исключен в рамках дебюрократизации. Также из-за излишней детализации исключенаа целая статья о распределении и регулировании использования ресурса нумерации и выделения номеров.
Закон о космической деятельности
Обновилась статья и в законе "О космической деятельности" "Основные цели и задачи космической деятельности".
Так, говорится, что целями космической деятельности является развитие космической деятельности и конкурентоспособной, отечественной космической отрасли.
Определены задачи космической деятельности:
- создание и использование объектов космической отрасли;
- исследование космического пространства, планет и солнечно-земных связей;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- дистанционное зондирование Земли из космоса;
- координатно-временное и навигационное обеспечение;
- создание и использование космических систем связи;
- развитие национального рынка космических услуг и расширение космических услуг на мировом рынке;
- международное сотрудничество РК в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
- обеспечение сохранности и своевременной утилизации, деорбитации объектов космической инфраструктуры;
- координация и развитие деятельности на комплексе "Байконур".
При этом из компетенции уполномоченного органа в области космической деятельности также исключен ряд функций в рамках дебюрократизации.
Поправки в другие законы
Также поправки вносятся в законы: "О государственных услугах", "О персональных данных и их защите", "О почте", "Об информатизации".
Последний, кстати, предусматривает:
- формирование единства подходов к мониторингу обеспечения информационной безопасности государственных органов, физических и юридических лиц;
- предупреждение и оперативное реагирования на инциденты информационной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введения чрезвычайного или военного положения;
- обеспечение функционирования и осуществление координации пространства казахстанского сегмента Интернета;
- повышение уровня защищенности государственных и негосударственных электронных информационных ресурсов, программного обеспечения, информационных систем и поддерживающей их информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- определение порядка сбора, обработки и защиты персональных данных содержащихся в электронных информационных ресурсах;
- разработка и использование правовых, организационных и технических мер, направленных на защиту персональных данных;
- организационное и методологическое обеспечение порядка при создании, развитии, эксплуатации, приобретения объектов информатизации "электронного правительства", а также информационно-коммуникационных услуг.
Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 ноября.
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