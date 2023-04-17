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Казахстанские хоккеистки начали с поражения Чемпионат мира-2023 в Корее

Хоккей Поражение Англии Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Женская сборная Казахстана уступила команде Великобритании на старте мирового первенства по хоккею в группе В первого дивизиона. Матчи данного турнира проходят в южнокорейском городе Сувон, сообщает Zakon.kz.

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Судьба этого поединка решилась только в заключительном периоде, где удача была на стороне англичанок. Победу хоккеисткам туманного Альбиона принесла единственная шайба в исполнении Кэти Генри, которая отличилась в середине третьего тайма.


Счет 1:0 в пользу Великобритании продержался до финального свистка арбитра. Благодаря этому успеху англичанки возглавили турнирную таблицу подгруппы В с тремя очками. 

Далее казахстанские хоккеистки встретятся со Словенией (18 апреля), Италией (20 апреля), Польшей (22 апреля) и Кореей (23 апреля).  

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