Появились подробности взрыва в Жанаозене, сообщает Zakon.kz.

По словам информированного источника, в многоквартирном двухэтажном доме взорвался не баллон, а обычный газ от центрального снабжения.



"Два этажа полностью обрушились в подвал. Предварительно рвануло в подвале, был хлопок централизованного газа", – рассказали корреспонденту Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в данный момент причины ЧП выясняются, более точная информация будет известна позже.

Утром 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м. По последним данным, число погибших достигло четырех человек.