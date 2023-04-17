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Появились подробности взрыва в Жанаозене

Появились подробности взрыва в Жанаозене Фото: пресс-служба МЧС РК
Появились подробности взрыва в Жанаозене, сообщает Zakon.kz.

По словам информированного источника, в многоквартирном двухэтажном доме взорвался не баллон, а обычный газ от центрального снабжения.

"Два этажа полностью обрушились в подвал. Предварительно рвануло в подвале, был хлопок централизованного газа", – рассказали корреспонденту Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в данный момент причины ЧП выясняются, более точная информация будет известна позже. 

Утром 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м. По последним данным, число погибших достигло четырех человек.

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