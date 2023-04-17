Взрыв в Жанаозене: число погибших достигло четырех человек

По состоянию на 11:45 из-под завалов извлечено тело женщины, рассказали в МЧС Казахстана 17 апреля, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, по состоянию на текущий момент из-под завалов извлечены живыми 4 человека и 4 погибших.

Госпитализированы 6 человек, отметили в МЧС. Работы по разбору завалов продолжаются.

Около пяти утра 17 апреля во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газового баллона в многоквартирном доме. Корреспондент Zakon.kz узнал о состоянии пострадавших при взрыве в Жанаозене.