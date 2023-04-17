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К каким предметам лизинга применяется таможенная процедура временного ввоза и вывоза товаров

Составлен перечень предметов лизинга, к которым применяется таможенная процедура временного ввоза и вывоза товаров Фото: gov.kz
Комитет госдоходов МФ РК подготовил приказ "Об утверждении перечня предметов лизинга, к которым применяется таможенная процедура временного ввоза и временного вывоза товаров, установленный таможенным законодательством ЕАЭС или Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли:

  • Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы
  • Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них;
  • Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие;
  • Насосы роторные поршневые, насосы роторные со скользящими лопастями, насосы молекулярные (вакуумные) и насосы типа Рутс;
  • Компрессоры воздушные на колесных шасси, буксируемые, производительностью не более
  • 2 куб.м/мин.;
  • Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением более 15 бар, производительностью более 120 куб. м/час;
  • Компрессоры объемные роторные, винтовые;
  • Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства;
  • Горны и печи для обжига, плавки или иной термообработки руд, пиритных руд или металлов;
  • Сушилки для сельскохозяйственной продукции;
  • Краны башенные;
  • Машины трамбовочные и катки дорожные;
  • Погрузчики одноковшовые фронтальные;
  • Снегоочистители плужные и роторные;
  • Комбайны зерноуборочные; силосоуборочные самоходные;
  • Машины для уборки клубней или корнеплодов;
  • Железнодорожные локомотивы прочие; 
  • Тракторы колесные для полуприцепов и другое оборудование.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 мая.

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