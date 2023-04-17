К каким предметам лизинга применяется таможенная процедура временного ввоза и вывоза товаров

Фото: gov.kz

Комитет госдоходов МФ РК подготовил приказ "Об утверждении перечня предметов лизинга, к которым применяется таможенная процедура временного ввоза и временного вывоза товаров, установленный таможенным законодательством ЕАЭС или Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли: Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы

Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них;

Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие;

Насосы роторные поршневые, насосы роторные со скользящими лопастями, насосы молекулярные (вакуумные) и насосы типа Рутс;

Компрессоры воздушные на колесных шасси, буксируемые, производительностью не более

2 куб.м/мин.;

Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением более 15 бар, производительностью более 120 куб. м/час;



Компрессоры объемные роторные, винтовые;

Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства;

Горны и печи для обжига, плавки или иной термообработки руд, пиритных руд или металлов;

Сушилки для сельскохозяйственной продукции;

Краны башенные;

Машины трамбовочные и катки дорожные;

Погрузчики одноковшовые фронтальные;



Снегоочистители плужные и роторные;

Комбайны зерноуборочные; силосоуборочные самоходные;

Машины для уборки клубней или корнеплодов;

Железнодорожные локомотивы прочие;

Тракторы колесные для полуприцепов и другое оборудование. Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 мая. Читайте также Предельные тарифы на тепло и электроэнергию устроят и ТЭЦ, и потребителей

Следите за новостями zakon.kz в: