К каким предметам лизинга применяется таможенная процедура временного ввоза и вывоза товаров
Фото: gov.kz
Комитет госдоходов МФ РК подготовил приказ "Об утверждении перечня предметов лизинга, к которым применяется таможенная процедура временного ввоза и временного вывоза товаров, установленный таможенным законодательством ЕАЭС или Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень вошли:
- Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы
- Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них;
- Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие;
- Насосы роторные поршневые, насосы роторные со скользящими лопастями, насосы молекулярные (вакуумные) и насосы типа Рутс;
- Компрессоры воздушные на колесных шасси, буксируемые, производительностью не более
- 2 куб.м/мин.;
- Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением более 15 бар, производительностью более 120 куб. м/час;
- Компрессоры объемные роторные, винтовые;
- Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства;
- Горны и печи для обжига, плавки или иной термообработки руд, пиритных руд или металлов;
- Сушилки для сельскохозяйственной продукции;
- Краны башенные;
- Машины трамбовочные и катки дорожные;
- Погрузчики одноковшовые фронтальные;
- Снегоочистители плужные и роторные;
- Комбайны зерноуборочные; силосоуборочные самоходные;
- Машины для уборки клубней или корнеплодов;
- Железнодорожные локомотивы прочие;
- Тракторы колесные для полуприцепов и другое оборудование.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 мая.
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