Какие запреты действуют в Казахстане на ввоз и вывоз товаров

Какие запреты на ввоз и вывоз товаров действуют в Казахстане на данный момент, рассказали в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Так, на сегодняшний день действуют следующие запреты и ограничения на ввоз и вывоз:

запрет сроком на 6 месяцев (с 10 апреля по 9 октября 2023 года) на ввоз пшеницы на территорию РК автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС (приказ МСХ от 10 апреля 2023 года);

на территорию РК автомобильным транспортом из третьих стран и из стран ЕАЭС (приказ МСХ от 10 апреля 2023 года); запрет на вывоз с территории РК сроком на 6 месяцев (с 3 мая по 2 ноября 2023 года) отдельных видов лома и отходов черных и цветных металлов (Приказ МИИР РК от 19 апреля 2023 года );

сроком на 6 месяцев (с 3 мая по 2 ноября 2023 года) (Приказ МИИР РК от 19 апреля 2023 года ); запрет на вывоз с территории РК сроком на 6 месяцев (с 15 мая по 14 ноября 2023 года) автомобильным транспортом угля каменного ; брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированны; лигнит, или бурый уголь, агломерированный или не агломерированный, кроме гагата (приказ МИИР РК от 3 мая 2023 года);

с территории РК сроком на 6 месяцев (с 15 мая по 14 ноября 2023 года) автомобильным транспортом ; брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированны; лигнит, или бурый уголь, агломерированный или не агломерированный, кроме гагата (приказ МИИР РК от 3 мая 2023 года); запрет сроком на 6 месяцев (с 15 апреля по 15 октября 2023 года) на вывоз мороженой, свежемороженой или охлажденной рыбы видов сом и судак (приказ Минэкологии от 30 марта 2023 года);

мороженой, свежемороженой или охлажденной видов сом и судак (приказ Минэкологии от 30 марта 2023 года); запрет на вывоз с территории страны сроком на 6 месяцев (с 10 июня по 10 декабря 2023 года) отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных (приказом МИИР РК от 7 июня 2023 года);

с территории страны сроком на 6 месяцев (с 10 июня по 10 декабря 2023 года) вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных (приказом МИИР РК от 7 июня 2023 года); запрет на вывоз с территории РК сроком на 6 месяцев (с 29 мая по 29 ноября 2023 года) автомобильным транспортом аммофоса и нитрата аммония (приказ МИИР РК от 24 мая 2023 года).

Сколько нарушителей выявлено в 2022 году

Вместие с тем в КГД рассказали, что за 2022 год сотрудниками пунктов пропуска выявлены 472 попытки вывоза запрещенных товаров с территории республики в страны ЕАЭС, в том числе:

365 попыток вывоза общим весом 136 269 литров нефтепродуктов;

86 попыток вывоза общим весом 946 913 кг отдельных видов лома и отходов черных и цветных металлов;

три попытки вывоза лесоматериала общим весом 53 000 кг;

13 попыток вывоза угля общим весом 198 130 кг;

одна попытка вывоза сельхозяйственных животных;

одна попытка вывоза масла подсолнечного общим весом 150 литров;

три попытки вывоза полиэтилентерефталат отходов общим весом 150 кг.

Сколько нарушителей выявлено в 2023 году

С начала 2023 года выявлено 662 попытки вывоза запрещенных товаров с территории РК в страны ЕАЭС, в том числе:

612 попыток вывоза нефтепродуктов общим весом 69 006 литров (в том числе: в Актюбинской области 6 попыток вывоза 10 945 литров, Атырауской области 1 попытка вывоза в количестве 162 кг, Западно-Казахстанской области 49 попыток вывоза общее количество 12 800 литров, Жамбылской области 169 попыток вывоза общее количество которого 28 144 литров, Костанайской области 201 попытка вывоза 9 606 литров, Восточно-Казахстанской области 123 попытки вывоза в количестве 3 294 литров, по области Абай 30 попыток вывоза на 1 185 литров, Северо-Казахстанской области 6 попыток вывоза 950 литров, Павлодарской области 27 попыток вывоза на общее количество 1 920 литров);

23 попытки вывоза отдельных видов лома и отходов черных и цветных металлов общим весом 284 000 кг (в том числе в Актюбинской области 6 попыток вывоза 85 200 кг, Западно-Казахстанской области 5 попыток вывоза общее количество 48 600 кг, Костанайской области 9 попыток вывоза 127 000 кг, Северо-Казахстанской области 1 попытка на общее количество 200 кг);

19 фактов вывоза лука общим весом 381 000 кг (в том числе: в Актюбинской области 2 попытки вывоза 40 000 кг, Костанайской области 8 попыток вывоза 160 000 кг, Северо-Казахстанской области 5 попыток вывоза 97 000 кг, Павлодарской области 4 попытки вывоза на общее количество 84 000 кг);

2 попытки вывоза угля общим весом 43 000 кг (в том числе: в Костанайской области 2 попытки вывоза 43 000 кг);

5 попытки ввоза пшеницы общим весом 93 000 кг (в том числе: в Актюбинской области 2 попытки ввоза 40 000 кг, Костанайской области 2 попытки ввоза 33 000 кг, по области Абай 1 попытка ввоза на 20 000 кг);

1 попытка вывоза рыбы общим весом 1 200 кг (в том числе: по области Абай 1 попытка вывоза на 1 200 кг).

В Комитет госдоходов отметили, что все эти факты свидетельствуют о попытках казахстанцев нарушить введенные запреты на провоз товаров через госграницу, которые пресекается сотрудниками территориальных подразделений ведомства.