Касым-Жомарт Токаев принял помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя высокопоставленного дипломата, президент подчеркнул важность его визита для развития многопланового сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

По информации Акорды, собеседники обсудили актуальные направления практического взаимодействия между Казахстаном и ООН, в том числе в рамках деятельности Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Особое внимание было уделено перспективам создания в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Мирослав Енча высоко оценил уровень сотрудничества между Казахстаном и ООН, а также проводимые политические реформы в нашей стране.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.