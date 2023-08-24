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Токаев принял специального представителя генерального секретаря ООН

Токаев принял специального представителя генерального секретаря ООН Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя генерального секретаря ООН, главу Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каху Имнадзе, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства поздравил Каху Имнадзе с назначением на высокую должность и выразил уверенность в том, что он внесет весомый вклад в развитие сотрудничества между государствами Центральной Азии и ООН.

Президент подчеркнул важность и востребованность Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии и выразил готовность оказать дальнейшую поддержку его усилиям в деле обеспечения устойчивого роста, укрепления стабильности и безопасности в регионе.

Каха Имнадзе выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за поддержку деятельности центра и отметил значимый вклад Казахстана в укрепление мира и продвижение диалога в регионе.

Как заверил Каха Имнадзе, он будет всесторонне содействовать плодотворному сотрудничеству стран региона.

Также в ходе встречи была обсуждена текущая ситуация в Афганистане.

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