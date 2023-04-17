Бывшего премьера Италии Берлускони перевели из реанимации
Берлускони, страдающего хронической лейкемией, госпитализировали для лечения, сейчас находится в обычной палате миланской больницы, сообщает Sky News.
Брат политика Паоло подтвердил выписку Берлускони из реанимационного отделения.
В больнице отказались давать комментарии, но сказали, что выпустят медицинский бюллетень о состоянии 86-летнего пациента.
Врачи, включая его давнего личного врача, недавно обнаружили у бывшего премьера хроническую лейкемию.
У него также были серьезные проблемы с сердцем, а в 2020 году его госпитализировали в больницу в критическом состоянии для лечения COVID-19.
В последний раз он ушел с поста премьер-министра в 2011 году, когда Италия вплотную подошла к долговому кризису и столкнулась с многочисленными скандалами, в первую очередь, вокруг его печально известных вечеринок "бунга-бунга".