Бывшего премьера Италии Берлускони перевели из реанимации

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из реанимации после лечения легочной инфекции, сообщает Zakon.kz.

Берлускони, страдающего хронической лейкемией, госпитализировали для лечения, сейчас находится в обычной палате миланской больницы, сообщает Sky News.

Брат политика Паоло подтвердил выписку Берлускони из реанимационного отделения.

В больнице отказались давать комментарии, но сказали, что выпустят медицинский бюллетень о состоянии 86-летнего пациента.



Врачи, включая его давнего личного врача, недавно обнаружили у бывшего премьера хроническую лейкемию.

У него также были серьезные проблемы с сердцем, а в 2020 году его госпитализировали в больницу в критическом состоянии для лечения COVID-19.

В последний раз он ушел с поста премьер-министра в 2011 году, когда Италия вплотную подошла к долговому кризису и столкнулась с многочисленными скандалами, в первую очередь, вокруг его печально известных вечеринок "бунга-бунга".