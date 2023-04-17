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Алматинка может нарисовать шесть портретов сразу

Алматинка может нарисовать шесть портретов сразу Фото: Instagram/assolyaa
Алматинская художница Асель Сабыржанқызы может нарисовать шесть работ одновременно, сообщает Zakon.kz.

Она с легкостью нарисовала шесть портретов людей. Самое интересное, что Асель использовала обе свои руки и ноги для этого.

Среди портретов, которые были созданы молодой художницей, можно увидеть главу Казахского ханства Абылай хана, основателя и лидера партии "Алаш" Алихана Бокейханова, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева, певца Димаша Кудайбергенова и боксера Геннадия Головкина.


Девушки 28 лет. Она правша, имеет художественное образование. Свои картины она пишет у себя дома.

Ранее сообщалось, что в мире так могут рисовать всего два художника – из Голландии и Индии.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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