Алматинка может нарисовать шесть портретов сразу

Алматинская художница Асель Сабыржанқызы может нарисовать шесть работ одновременно, сообщает Zakon.kz.

Она с легкостью нарисовала шесть портретов людей. Самое интересное, что Асель использовала обе свои руки и ноги для этого.

Среди портретов, которые были созданы молодой художницей, можно увидеть главу Казахского ханства Абылай хана, основателя и лидера партии "Алаш" Алихана Бокейханова, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева, певца Димаша Кудайбергенова и боксера Геннадия Головкина.





Девушки 28 лет. Она правша, имеет художественное образование. Свои картины она пишет у себя дома.



Ранее сообщалось, что в мире так могут рисовать всего два художника – из Голландии и Индии.