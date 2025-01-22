Художница создала портрет Филиппа Киркорова из его одежды

Российская художница Дарья Санатина решила "нарисовать" уникальную картину. Выбор пал на создание огромного портрета Филиппа Киркорова из его эксклюзивной одежды, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, поп-король сам заказал свой портрет у Санатиной. Художница поделилась деталями интересного процесса и рассказала некоторые подробности, опубликовав видео для аудитории.

По ее словам, когда Киркоров обратился с запросом, ее охватило чувство азарта и "я рискнула".

"Ведь ранее никогда не лепила портрет живого человека из одежды. Да и никто и никогда в мире не лепил. Сначала я создавала многослойную двухметровую скульптуру из одежды, потом покрывала ее цветом. После сделала аксессуары и написала фразы из песен на фоне, которые видно только в темноте". Дарья Санатина

Также она отметила, что все делала интуитивно, пыталась чувствовать форму по миллиметрам.

"Прочувствовала не только форму, но и внутреннее составляющее картины. В связи с этим у меня создается ощущение, что картина живая. Признаюсь честно, это самая тяжелая и долгая картина в моей жизни. Я сама не знаю как создалась картина. Мне до сих пор кажется, это что-то нереальное!" Дарья Санатина

Согласно данным из различных источников, на создание портрета ушло 148 дней.

Примечательно, что после просмотра комментаторы оставляют положительные отзывы, отмечая талант художницы.

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