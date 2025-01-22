#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.58
546.15
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.58
546.15
5.29
Культура и шоу-бизнес

Художница создала портрет Филиппа Киркорова из его одежды

Художница создала портрет Киркорова из его одежды, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 17:48 Фото: Instagram/fkirkorov
Российская художница Дарья Санатина решила "нарисовать" уникальную картину. Выбор пал на создание огромного портрета Филиппа Киркорова из его эксклюзивной одежды, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, поп-король сам заказал свой портрет у Санатиной. Художница поделилась деталями интересного процесса и рассказала некоторые подробности, опубликовав видео для аудитории.

По ее словам, когда Киркоров обратился с запросом, ее охватило чувство азарта и "я рискнула".

"Ведь ранее никогда не лепила портрет живого человека из одежды. Да и никто и никогда в мире не лепил. Сначала я создавала многослойную двухметровую скульптуру из одежды, потом покрывала ее цветом. После сделала аксессуары и написала фразы из песен на фоне, которые видно только в темноте". Дарья Санатина

Также она отметила, что все делала интуитивно, пыталась чувствовать форму по миллиметрам.

"Прочувствовала не только форму, но и внутреннее составляющее картины. В связи с этим у меня создается ощущение, что картина живая. Признаюсь честно, это самая тяжелая и долгая картина в моей жизни. Я сама не знаю как создалась картина. Мне до сих пор кажется, это что-то нереальное!"Дарья Санатина

Согласно данным из различных источников, на создание портрета ушло 148 дней.

Примечательно, что после просмотра комментаторы оставляют положительные отзывы, отмечая талант художницы.

Ранее Киркоров поделился страшными подробностями своего рождения. Неожиданное признание прозвучало, когда 57-летний актер выступил приглашенным редактором в журнале, посвященном психологии. Певец заявил, что родился мертвым.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Петросян покинул Россию вслед за молодой женой
Культура и шоу-бизнес
17:19, Сегодня
Петросян покинул Россию вслед за молодой женой
Лилия Рах показала себя с длинными волосами
Культура и шоу-бизнес
16:13, Сегодня
Лилия Рах показала себя с длинными волосами
Александр Буйнов озадачил поклонников
Культура и шоу-бизнес
15:57, Сегодня
Александр Буйнов озадачил поклонников
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: