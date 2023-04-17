У ФК "Каспий" новый тренер

Один из лидеров прошлого cезона казахстанской Премьер лиги по футболу, ныне ее аутсайдер, клуб "Каспий" поменял своего наставника. Новым главным тренером актауской дружины объявлен македонский специалист – Игор Ангеловский, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



46-летний македонец Игор Ангеловский заменил на этом посту грузинского тренера Кахабера Цхададзе, который вынужден был покинуть западноказахстанцев из-за стартовых поражений вначале сезона. После игр шестого тура КПЛ-2023, каспийский коллектив идет на последнем месте турнирной таблицы. После пяти поражений подряд, накануне "актауцы" сумели одержать первую победу в нынешнем чемпионата, и набрать первые очки в свой актив.





Новый наставник "Каспия" Игор Ангеловский в период с 2015 по 2021 годы руководил сборной Северной Македонии, и впервые в истории этой страны, вывел ее в финальную часть Евро-2020, передает пресс-служба ФК "Каспий".

После окончания карьеры футболиста, Ангеловский стал работать спортивным директором клуба "Работнички" (Скопье). С 2013 до конца 2015 года тренировал эту команду, приводил его к чемпионству (2013/14) и победам в национальном Кубке (2013/14, 2014/15).





Тем временем, матчем между "Ордабасы" и "Тоболом" завершились игры шестого тура чемпионата КПЛ. Южане крупно переиграли гостей из Костаная – 4:1.





Поединки 7-го тура КПЛ-2023 состоятся 22-23 апреля, где сенсационный лидер "Кызыл-Жар" примет на своем поле "Каспий" с его новым македонским тренером. Не менее интересными ожидаются встречи между "Кайратом" и "Ордабасы", когда Бауыржан Исламхан в Алматы выйдет против своего бывшего клуба, а также поединок призеров прошлого чемпионата – "Тобола" и "Актобе".

А до этого, 19-го апреля пройдут матчи Кубка Казахстана.