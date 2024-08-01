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Магомед Адиев с "Ахматом" одержал первую победу в новом сезоне

Футбол Победа Ахмата, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 12:03 Фото: fc-akhmat.ru
Бывший наставник казахстанской дружины, ныне главный тренер клуба "Ахмат" Магомед Адиев после двух ничейных поединков в Премьер-лиге добился дебютного успеха в новом сезоне российского футбола, сообщает Zakon.kz.

Данный факт был зафиксирован в Грозном, где подопечные Адиева разгромили "Пари НН" из Нижнего Новгорода со счетом 4:1 в рамках игр первого тура Кубка России.


В составе победителей забитыми мячами отличились Бернард Бериша (дубль), Гамид Агаларов (пенальти) и Антон Швец, передает пресс-служба ФК "Ахмат". 

"У нас были определенные трудности, менялись в тактическом плане, играли почти с листа. После прошлой игры не было тренировочных дней. Некоторые задумки не удавалось реализовать. Знаем ребят, которые пришли к нам, долго вели переговоры. Нужно время, чтобы интегрировать их в состав. Для первого раза они сыграли неплохо. Серьезно относимся к кубковым играм, хотим выйти из группы, это основная цель. Пока только третья игра в сезоне, игроки еще не набрали обороты". Магомед Адиев

Тем временем казахстанская армия фанатов с нетерпением ждет прибытия форварда сборной Казахстана Максима Самородова в состав "Ахмата".


Если этот трансфер официально состоится уже в ближайшие часы, то, несомненно, "Ахмат" соберет немалое количество болельщиков с казахстанской стороны. Этот интерес будет двойной, так как Самородов будет работать под руководством экс-тренера нашей сборной Адиева.

Между тем 1 августа в Алматы состоится игра европейского уровня. Столичная "Астана" в ответном поединке Лиге конференций УЕФА на Центральном стадионе примет команду "Милсами" из Молдовы. Неделю назад они сыграли вничью 1:1 в Оргееве.       

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