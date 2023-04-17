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Законодательство РК

Казахстан намерен сотрудничать с Турцией в области карантина и защиты растений

Разработан проект закона О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством Турции о сотрудничестве в области карантина и защиты растений Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство сельского хозяйства подготовило проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области карантина и защиты растений для предотвращения ввоза и распространения на территории государств сторон карантинных вредных организмов в целях обеспечения фитосанитарной безопасности своих государств в соответствии с их законодательством.

Указывается, что положения документа распространяются на все подкарантинные материалы, включая любое растение, растительный продукт, место складирования, упаковку, транспортировку, контейнер, почву и любой другой организм, объект или материал, способные служить укрытием для вредителей или облегчить их распространение, с точки зрения фитосанитарных мер, особенно в случаях международных перевозок.

В рамках сотрудничества и обмена информацией в области карантина и защиты растений стороны обязуются:

  • обмениваться нормативными правовыми актами, национальным перечнем карантинных вредных организмов и другими положениями, касающимися карантина и защиты растений, в течение двух месяцев с даты вступления в силу соглашения;
  • уведомлять друг друга обо всех изменениях, вносимых в национальный перечень карантинных вредных организмов;
  • извещать друг друга о случаях выявления и распространения карантинных вредных организмов на территориях государств, перечисленных в национальном перечне карантинных вредных организмов, а также о способах борьбы с ними и контроля над ними;
  • сотрудничать в области карантина и защиты растений между научно-исследовательскими институтами и организациями и не передавать какие-либо результаты или информацию, полученную на этой основе, третьей стороне без предварительного согласия другой стороны.

Также предусматривается, что каждая партия грузов, ввозимых с территории государства одной стороны на (через) территорию государства другой стороны, должна соответствовать требованиям международных обязательств и законодательства их государств в области карантина и защиты растений.

"Компетентные органы сторон в соответствии с международными обязательствами и законодательством государств сторон в области карантина и защиты растений принимают меры для проведения фитосанитарного контроля и при необходимости лабораторного исследования, обработки грузов и средств их перевозки, а также для предотвращения проникновения и распространения карантинных вредных организмов на их территории", - говорится в документе.

В связи с чем компетентные органы сторон также обязуются:

  • уведомлять друг друга о дополнительных фитосанитарных мерах незамедлительно после утверждения и опубликования;
  • направлять обоснования для принятия дополнительных фитосанитарных мер по запросу любого из компетентных органов сторон.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 мая, после чего будет внесен в парламент для обсуждения и ратификации.

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Открытые НПА Законодательство МСХ РК Казахстан Турция
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