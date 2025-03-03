Казахстан ратифицировал соглашение с Турцией о сотрудничестве в области карантина
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 марта подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", сообщает Zakon.kz.
Цель соглашения – развитие двухстороннего сотрудничества в области карантина и защиты растений для обеспечения фитосанитарной безопасности и предотвращения ввоза и распространения на территории двух государств карантинных вредных организмов.
Действия соглашения распространяются на все подкарантинные материалы, включая любое растение, растительный продукт, место складирования, упаковку, транспортировку, контейнер, почву и любой другой организм, объект или материал, способные служить укрытием для вредителей или облегчить их распространение, с точки зрения фитосанитарных мер, особенно в случаях международных перевозок.
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана".
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