Казахстан ратифицировал соглашение с Турцией о сотрудничестве в области карантина

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 марта подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", сообщает Zakon.kz.

Цель соглашения – развитие двухстороннего сотрудничества в области карантина и защиты растений для обеспечения фитосанитарной безопасности и предотвращения ввоза и распространения на территории двух государств карантинных вредных организмов.



Действия соглашения распространяются на все подкарантинные материалы, включая любое растение, растительный продукт, место складирования, упаковку, транспортировку, контейнер, почву и любой другой организм, объект или материал, способные служить укрытием для вредителей или облегчить их распространение, с точки зрения фитосанитарных мер, особенно в случаях международных перевозок.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана".

