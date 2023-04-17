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Законодательство РК

Пассажир заявил о бомбе на борту самолета в Астане

Пассажир заявил о бомбе на борту самолета в Астане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В столичном аэропорту на 6,5 часов задержали вылет самолета авиакомпании Air Astana в Алматы из-за сообщения о бомбе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 16 апреля 2023 года

"Во время ожидания очереди на предполетную обработку воздушного судна противообледенительной жидкостью на рейсе KC996 Астана – Алматы один из пассажиров эконом-класса сообщил экипажу, что у него бомба. Пассажиры и экипаж были эвакуированы в штатном режиме, проведен досмотр воздушного судна. Общая задержка рейса составила 6 часов 29 минут. Всем пассажирам данного рейса авиакомпания предоставила питание".Пресс-служба Air Astana

Как отмечается, впоследствии информация о бомбе не подтвердилась.

"Деструктивный пассажир передан правоохранительным органам и в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 273 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК РК, предусматривающую наказание в виде штрафа до 5000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок".Пресс-служба Air Astana

В авиакомпании напомнили, что безопасность пассажиров и экипажа – главный приоритет Air Astana, и авиаперевозчик принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

13 апреля 2023 года сообщалось, что вылетевший в Алматы самолет вернулся в аэропорт Астаны по техническим причинам.

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Динара Халдарова
Астана Алматы
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