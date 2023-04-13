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Вылетевший в Алматы самолет вернулся в аэропорт Астаны

Вылетевший в Алматы самолет вернулся в аэропорт Астаны Фото: Zakon.kz
13 апреля по техническим причинам в столичный аэропорт вернулся самолет, направлявшийся в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе авиакомпании Scat отметили, что при выполнении рейса "Астана-Алматы" сработала индикация системы кондиционирования.

"Экипаж принял решение о возвращении в порт вылета. В настоящий момент пассажиры находятся в аэропорту. Им предоставлено все необходимое".Пресс-служба авиакомпании Scat

Также отмечено, что ожидается прибытие резервного воздушного судна. 

Днем 13 апреля возле аэропорта Астаны разгорелся пожар. Его по-прежнему продолжают тушить. Известно, что пожар не повлиял на деятельность воздушной гавани. Аэропорт Астаны работает в штатном режиме.

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Анастасия Московчук
Астана Алматы
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