Почти на 158 тыс. авто пополнился автопарк Казахстана в феврале

По данным Бюро национальной статистики, в феврале 2023 года на учет поставлено 157,9 тыс. единиц автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года этот показатель увеличился на 74,5%, в том числе легковых автомобилей стало больше на 72,3%, грузовых автомобилей – в 2 раза и автобусов – в 2,5 раза.

Так, по состоянию на 1 марта 2023 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 млн 584,5 тыс. единиц, из которых 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.

При этом 10 435 авто возрастом старше 10 лет, 17 485 авто – от 7 до 10 лет, 19 509 авто – от 3-х до 7 лет, и 7 827 почти новые – не старше трех лет.

По данным статистиков, за февраль было зарегистрировано 1715 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 2466 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года количество пострадавших уменьшилось на 8,4%.



