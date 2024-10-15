Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане количество авто старше 20 лет сократилось на 6%

БРТ, скоростные автобусные линии, автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 16:25 Фото: Zakon.kz
По данным Бюро нацимональной статистики, в августе 2024 года на учет поставлено 141,5 тыс. единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 44,1%, сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 1 сентября 2024 года количество зарегистрированных автотранспорта в Казахстане составило 5 579,4 тыс. единиц, из них 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.

По годам выпуска, доля автомобилей, выпущенных не более 3 лет занимает 6,2% автопарка, от 3 до 7 лет – 13,1%, от 7 до 10 лет – 11,9%, от 10 до 20 лет – 23,8%, доля автомобилей произведенных более 20 лет занимает 44,8%.

При этом в Бюро нацстатистики отметили, что доля машин старше 20 лет два года назад занимала 50,8%. То есть их количество сократилось на 6%.

В регионах количество автомобилей старше 20 лет больше всего в городе Алматы и Алматинской области, 206 тыс. и 361 тыс. авто соответственно, а также в Жамбылской – 190,5 тыс. ед., Карагандинской – 183,3 тыс. ед. и Восточно-Казахстанской областях – 177,3 тыс. ед.

Вместе с тем по автомобилям годом выпуска не более 3 лет также лидируют Алматы (55,3 тыс.), Астана (42 тыс.) и Алматинская область (22,4тыс.).

Количество автомобилей в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 16:25

Фото: скриншот документа


Читайте также

Новый мост в Астане, LRT
Еще один "арочный" мост появился в центре Астаны
Назначен вице-министр по ЧС
Назначен вице-министр по ЧС
Краснокнижную рысь поймали на юге Казахстана
Краснокнижную рысь поймали в кадр на юге Казахстана
Лариса Черненко
Транспорт Бюро национальной статистики Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом
Бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили въезд в РК на пять лет
Бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили возвращаться пять лет
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: