В Казахстане количество авто старше 20 лет сократилось на 6%

По данным Бюро нацимональной статистики, в августе 2024 года на учет поставлено 141,5 тыс. единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 44,1%, сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 1 сентября 2024 года количество зарегистрированных автотранспорта в Казахстане составило 5 579,4 тыс. единиц, из них 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.

По годам выпуска, доля автомобилей, выпущенных не более 3 лет занимает 6,2% автопарка, от 3 до 7 лет – 13,1%, от 7 до 10 лет – 11,9%, от 10 до 20 лет – 23,8%, доля автомобилей произведенных более 20 лет занимает 44,8%.

При этом в Бюро нацстатистики отметили, что доля машин старше 20 лет два года назад занимала 50,8%. То есть их количество сократилось на 6%.

В регионах количество автомобилей старше 20 лет больше всего в городе Алматы и Алматинской области, 206 тыс. и 361 тыс. авто соответственно, а также в Жамбылской – 190,5 тыс. ед., Карагандинской – 183,3 тыс. ед. и Восточно-Казахстанской областях – 177,3 тыс. ед.

Вместе с тем по автомобилям годом выпуска не более 3 лет также лидируют Алматы (55,3 тыс.), Астана (42 тыс.) и Алматинская область (22,4тыс.).





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