Звезды мировых шахмат высоко оценили матч за звание чемпиона мира в Астане

С каждой завершенной партией все интереснее становится матч за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и Дином Лижэнем (Китай). К данному часу после шести сыгранных партий в Астане боевая ничья – 3:3, сообщает Zakon.kz.

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Явного фаворита в данному противостоянии, по мнению специалистов, пока не видно, оба шахматиста допускают ошибки, и никто не уверен в победе одного из двоих. Вице-президент федерации шахмат России Сергей Смагин сравнил этот матч с поединком боксеров-тяжеловесов.



Они пропускают тяжелые удары, что можно оказаться в нокауте, затем поднимаются, идут в бой и наносят ответный удар. Шестая партия была зеркальным отражением пятой, стоило белым захватить инициативу, и черные не поднимают ресурсы защиты. Как минимум два раза Ян упустил продолжение, которое могло ему позволить спастись. Китаец молодец, он продолжает следовать своей стратегии разыгрывания боковых вариантов в дебюте. Яну не нравятся позиции, где нельзя развернуться, он предпочел активные действия, которые могли спасти ситуацию. Матч становится очень веселым, мне кажется, зрители получают огромное удовольствие. Сергей Смагин

Четырехкратная чемпионка мира среди женщин, китайская шахматистка Хоу Ифань также высказалась о матче Непомнящий – Лижэнь.



"Это невероятно интересный и результативный матч. Соперникам тяжело справиться с напряжением, но, с каждой партией они играют все лучше. Я не могу сравнивать свой опыт с тем матчем, который идет сейчас. В любом случае важно обрести покой и стараться не думать о результате. Так проще справиться с напряжением". Хоу Ифань

Легендарный шахматист, 12-ый чемпион мира Анатолий Карпов заявил, что матч между Непомнящим и Лижэнем притягивает внимание всей мировой шахматной общественности своей непредсказуемостью.



"Только две партии из шести закончились вничью, так что матч складывается по-боевому. Зрителям, которые следят за партиями, должно быть интересно. Хотя мы, российские болельщики, конечно, переживаем за своего, за Непомнящего. Анатолий Карпов

Седьмая партия матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и Динь Лижэнем пройдет 18 апреля, счет пока 3:3. Призовой фонд турнира составляет 2 млн евро, 60% от этой суммы получает чемпион, а 40% уйдет в карман проигравшему.