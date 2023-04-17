В Узбекистане женщина пыталась продать 8-месячную дочь за 10 тысяч долларов
Фото: УВД Ферганской области
Женщина работала в массажном кабинете в Фергане. Продажу своей дочери она объяснила сложным семейным положением, сообщает Zakon.kz.
За девочку мать попросила 10 тысяч долларов, на эти деньги она планировала купить квартиру в многоэтажном доме в Учкуприкском районе, сообщили в УВД Ферганской области.
Женщину задержали полицейские и сотрудники департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре в момент получения денег от местной жительницы.
Она заявила, что раскаивается в попытке продать ребенка. Ведется расследование происшествия.
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