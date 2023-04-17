"На обочине жизни": как костанаец помогает сиротам выжить

Житель Костаная Мухтар Нурканов активно использует возможности соцсетей для защиты своих прав и прав таких же детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Zakon.kz. Проблемных вопросов у них много, но одна из самых злободневных – это обеспечение жильем.

Использовать все возможности

Мухтар Нурканов – выпускник детского дома. В очередь на жилье он встал сам в 2011 году, благодаря совету знакомого, хотя это за него должно было сделать руководство интерната еще в 2009 году. А в 2021 году Мухтар создал группу "Дети-сироты Казахстана: очередь на жилье", после переименовал ее в "Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей: очередь на жилье Казахстан". Сегодня в нее входит 380 человек, большая часть из которых сироты из разных городов страны.

"Группа была создана, чтобы собрать как можно больше бывших воспитанников детских домов, чтобы они могли общаться и вместе отстаивать свои права. Ведь зачастую они плохо их знают. А общение в нашей группе позволило многим из них начать активную деятельность, когда они прочитали, что кому-то из участников группы удалось выиграть дело в суде и получить правильную очередность в списках на жилье", – рассказал Мухтар Нурканов.

Также в группе Мухтар рассказывает о сиротах, которые находятся в сложных ситуациях. Под такими постами он отмечает представителей различных госорганов или известных людей, благодаря чему удается решать вопросы по трудоустройству или выделению комнат в социальном общежитии.

"Самый главный наш вопрос по обеспечению жильем пока остается не решенным. Во всех госорганах нам отвечают, что нужно подождать, что жилье будут выдавать строго в порядке очереди. Но в целом, куда я только не обращался, с кем только не разговаривал, сложилось ощущение, что если ты детдомовец, то за тебя никто не заступится, как будто ты находишься на обочине этого общества. Футболят из одного ведомства в другое", – добавил Нурканов.

В очереди придется стоять лет двадцать

Устав от обещаний, в январе 2023 года участники группы даже записали коллективное обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, где рассказали о нарушении их прав, в том числе в интернатах, где их вовремя не поставили в очередь на жилье. Многие уже сами подали заявления после выпуска из заведений, но время было упущено. Некоторые сироты ждут своей очереди уже более 13 лет и вынуждены снимать жилье за немалые деньги. Они подсчитали, что если и дальше акиматы будут распределять в год по 30-40 квартир, то в очереди им надо стоять как минимум по 20 лет.

А в 2022 году Мухтар Нурканов, зайдя на портал, увидел, что его отодвинули с позиции 306 на 307. В отделе жилищных отношений ему пояснили, что смещение произошло потому, что сирота Марина Абитова сумела доказать в суде, что ее права в детском доме были нарушены и по решению суда ее восстановили в очереди.

"В ноябре 2022 года я обратился в отдел жилищных отношений с просьбой восстановить мои права, нарушенные государством и произвести редактирование даты постановки в очереди на жилье на 29 июня 2009 года ввиду того, что меня не поставили на учет для получения жилья в период проживания в школе-интернате. Но из отдела пришел отказ в выполнении моей просьбы", – рассказал он.

В отделе ответили, что не могут изменить дату постановки на учет. Тогда Нурканов подал иск с этим требованием в специализированный межрайонный административный суд. Но он иск не удовлетворил, апелляция в областном суде назначена на 16 мая.

По словам Мухтара, просьбы всех сирот он озвучил уже новым депутатам мажилиса Снежанне Имашевой и Еркину Абилю. На этой неделе рабочая группа в мажилисе будет рассматривать жилищный кодекс. Но будут ли там статьи, улучшающие положения сирот, парень не знает.

Все строго по очереди

Представители госорганов о проблеме знают, но должны работать по закону. И распределять жилье согласно очередности. Сейчас сироты получают при распределении арендных квартир по квоте только 20% от числа сдаваемого в эксплуатацию жилья. В последние годы с возведением такого жилья тоже не все гладко. В 2022 году ввода социального жилья в Костанае вообще не было. По данным акимата Костаная, среди очередников на квартиры категория "дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей" является третьей по численности, в ней более 2200 костанайцев. В этом году жилье выдается очередникам, которые подали заявки в 2009-2010 году.

"В этом году вопрос по обеспечению очередников жильем сдвинется. Один арендный дом, где 110 квартир, был введен в эксплуатацию в январе. В нем сироты получили 22 квартиры. Кроме того, в течение года намечено строительство и сдача в эксплуатацию еще трех домов для очередников. В целом в них будет предоставлено сиротам порядка 53 квартир", – пояснил руководитель отдела жилищных отношений Костаная Сактаган Мустафин.

Сегодня Мухтар Нурканов в очереди на жилье под номером 278. И он надеется, что в мае ему удастся доказать в суде, что сотрудники интерната нарушили его права и суд вынесет решение в его пользу. Шансов мало, но сирота не теряет надежду на справедливость.