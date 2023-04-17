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Законодательство РК

Казахстанские водители перед рейсом смогут проходить медосвидетельствование в онлайн-формате

водители смогут проходит медосвидетельствование онлайн Фото: Zakon.kz
МИИР РК подготовил изменения Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что перевозчик должен обеспечить прохождение водителями предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования медицинским работником или медицинской организацией в очном формате, либо в онлайн формате посредством автоматизированных систем или мобильных приложений.

Водитель проходит предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование не ранее, чем за 30 минут до выхода в рейс (в смену) и не позднее 30 минут после завершения рейса или до начала работы и после работы на такси:

  • в очном формате по предъявлению им путевого листа или бортового журнала, а также документа, удостоверяющего личность, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов;
  • в онлайн формате после прохождения биометрической идентификации посредством автоматизированных систем или мобильных приложений.

Проведение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования при очном осмотре включает:

  • опрос, осмотр и оценку внешнего вида, походки, позы обследуемого, адекватности поведения и эмоциональных реакций, связанности и четкости речи, мимики, сознания, кожных покровов и видимых слизистых, окраски склер, величины зрачков, особенностей дыхания;
  • выявление и рассмотрение предъявляемых жалоб, продолжительности межрейсового (межсменного) отдыха и сна;
  • измерение и оценку артериального давления, частоты и качественных характеристик пульса, измерение температуры тела, осмотр зева, пальпацию лимфатических узлов, живота, определение устойчивости в позе Ромберга, точности выполнения пальце-носовой и других координационных проб. При наличии артериальной гипертонии в анамнезе заболевания водителя в индивидуальной карте предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования отмечаются допустимые параметры основных функциональных показателей водителя.

Проведение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования при онлайн осмотре включает:

  • опрос, осмотр и оценку внешнего вида, адекватности поведения и эмоциональных реакций, связанности и четкости речи, мимики, сознания, величины зрачков;
  • выявление и рассмотрение предъявляемых жалоб, продолжительности межрейсового (межсменного) отдыха и сна;
  • измерение и оценку артериального давления, определение точности выполнения пальце-носовой и других координационных проб. При наличии артериальной гипертонии в анамнезе заболевания водителя в индивидуальной карте предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования отмечаются допустимые параметры основных функциональных показателей водителя.

При отсутствии жалоб, объективных признаков заболеваний и нарушений функционального состояния организма осмотренный допускается к управлению транспортными средствами.

При очном осмотре медицинский работник ставит штамп в соответствующих графах бортового журнала - при осуществлении водителями нерегулярных перевозок пассажиров и багажа, и путевого листа - при осуществлении регулярных перевозок, а также перевозок такси. В штампе проставляются дата, время прохождения осмотра и подпись медицинского работника.

При онлайн осмотре медицинский работник ставит соответствующую отметку в автоматизированных системах или мобильных приложениях.

Медицинский работник выдает заключение о пригодности водителя к управлению транспортными средствами на момент проведения предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования.

В случае прохождения онлайн осмотра заключение выдается в электронной форме посредством автоматизированных систем или мобильных приложений.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 2 мая.

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Открытые НПА МИИР РК Казахстан
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