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Право

Регистрацию ТТН и путевых листов в ЕСУТД приостановили до 1 июня 2026 года

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 14:32 Фото: unsplash
Министр транспорта РК приказом от 5 июня 2025 года внес изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и Правила перевозок грузов автомобильным транспортом внесены поправки, которыми до 1 июня 2026 года приостановлено действие нормы по обязательной регистрации в Единой системе управления транспортными документами, оформленными на бумажном носителе путевого листа, и товарно-транспортной накладной на грузовое автотранспортное средство с технической допустимой максимальной массой более 3,5 тонны.

Приказ введен в действие с 17 июня.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили основные характеристики автоматизированных станций измерения.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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