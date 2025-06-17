Регистрацию ТТН и путевых листов в ЕСУТД приостановили до 1 июня 2026 года
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Министр транспорта РК приказом от 5 июня 2025 года внес изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.
В Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и Правила перевозок грузов автомобильным транспортом внесены поправки, которыми до 1 июня 2026 года приостановлено действие нормы по обязательной регистрации в Единой системе управления транспортными документами, оформленными на бумажном носителе путевого листа, и товарно-транспортной накладной на грузовое автотранспортное средство с технической допустимой максимальной массой более 3,5 тонны.
Приказ введен в действие с 17 июня.
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