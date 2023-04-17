ФРС предполагает, что последствия банковского кризиса приведут к рецессии в 2023 году

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы 17 апреля на премаркете движутся к минусу. В пятницу рынки начали на подъеме, а закончили сессию в красной зоне, сообщает Zakon.kz

В понедельник 17 апреля по состоянию на 15.00 времени Астаны (5.00 восточного североамериканского времени) фьючерсы на индексы Dow Jones, и S&P 500 торгуются и Nasdaq 100 торгуются в умеренном плюсе – от +0,18 до 0,27%.

Что происходит сегодня на рынке

На премаркете в понедельник резко вырос индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500. Он поднялся на +3,81% до отметки 17,72 пункта. Хотя еще в пятницу 14 апреля он достиг новый 52-недельного минимум (17,07 пункта).

Аналитики уже говорят о двоякости ситуации. С одной стороны, ощутимо снизился общий уровень инфляции, который включает продовольствие и энергоресурсы, но базовый ИПЦ не просто показал стагнацию, но и несколько увеличился. Но в тоже время существенно снизилась промышленная инфляция (индекс цен производителей (PPI) в США). При прогнозе +0,1% показатель за март показал значение минус -0,5%.

Более или менее уверенно растут только индексы широкого рынка и промышленный индекс — они показывают рост за неделю на 0,79% – 1,2%. Индекс же технологических компаний и компаний с малой капитализацией показывает более осторожную динамику (+0,29%). Что ж, отсутствие ракетных темпов роста несколько успокаивает.

После хорошей отчетности в зеленом секторе банковский сектор. В отрицательной зоне сектора недвижимости, здравоохранения. В минусе Microsoft, Apple, Tesla. Скорее всего, рынок будет в боковике. На премаркете фьючерсы на индексы находятся между прибылью и убытком. Но сегодня выйдут данные по индексу деловой активности за апрель. Прогнозное значение минус 18,00 пункта. В прошлом месяце показатель составил минус 24,00 пункта. Данные выйдут в 18.30 по времени Астаны – за полчаса до открытия основной сессии. Также сегодня выйдет индекс жилья. Прогноз: 44 пункта.

Фото: investing

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Как рынки закрыли минувшую неделю

Данные о рекордных доходах JPMorgan Chase, зафиксированные еще не минувшей неделе, открыли сезон отчетности за первый квартал, хотя данные по розничным продажам оказались слабее ожиданий. Citigroup и Wells Fargo тавкже порадовали инвесторов: они превзошли ожидания по итогам квартала, который был омрачен потрясениями из-за краха двух крупных банков. Однако, как пишет Investing.com, в марте объем розничных продаж в США упал на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, так как покупатели сократили свои расходы на автомобили и другие крупные покупки.

С одной стороны, вышедшие ранее отчеты с прогнозами говорят об охлаждении экономики. К примеру, в первую пятницу апреля вышли данные по рынку труда. Количество новых рабочих мест в марте составило 236 тыс. против 311 тыс. в феврале (прогноз 238 тыс.). Снизился CPI индекс потребительских цен с 6,0% в феврале до 5,2% в марте в годовом выражении. Но с другой стороны, базовая инфляция (без учета расходов на продовольствие и энергоресурсы), напротив, увеличилась с 5,5% в феврале до 5,6% в марте в годовом выражении. Безработица снизилась до исторически низкой отметки в 3,5% против 3,6% месяцев ранее/

Как рассказала в интервью телеканалу CNN глава Минфина США Джанет Йеллен, меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank (SVB), "стабилизировали" отток средств из банковской системы. Однако ранее стало известно, что Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, считает, что последствия банковского кризиса, вероятно, приведут к рецессии в 2023 году, пишет gazeta.ru

Чуть ранее профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что американская банковская система столкнулась с серьезным вызовом и движется к коллапсу.

В пятницу 14 апреля после роста в течение часа основной сессии индексы выросли: Dow Jones на 18 пунктов, или на 0,1%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 0,4%, а NASDAQ Composite — на 0,2%.

Однако негативная динамика со стороны секторов коммунальных услуг, здравоохранения и сырья утянула рынок в красный сектор. При этом все индексы в целом закончили неделю на положительной территории, набрав от 0,29 до 1,2%.

Фото: finviz

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,42% (+401,18 пункта или +1,2% за неделю).

Фото: Google Финансы

Индекс S&P 500 подешевел на 0,21% (+32,62 пункта или +0,79% за неделю).

Фото: Google Финансы

Индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,35% (+35,5 пункта или +0,29% за неделю).

Фото: Google Финансы

Подводя итог отметим, что аналитики ждут дальнейшую риторику ФРС. А главный инвестиционный директор Morgan Stanley Майк Уилсон призвал инвесторов готовиться к высокой волатильности, которая ждет рынки в 2023 году. Он ожидает, что S&P 500 упадет на 20% из-за потрясений в банковском секторе