Падение финансовых рынков и нефти: как мир отреагировал на ответные пошлины Китая в отношении США

Мировые рынки ушли в красную зону после того, как Китай ввел ответные пошлины на американские товары. Растущие опасения рецессии вызвали обвал нефти, распродажу акций и снижение мировых фондовых индексов. Подробнее в материале Zakon.kz.

Цены на нефть снизились на 6,5% в пятницу после того, как Китай принял зеркальные тарифы на американские товары, усугубив торговую войну и повысив риск рецессии в мировой экономике, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"По итогам прошлой недели нефть марки Brent подешевела на 10,9%, а WTI – на 10,6%. Основным фактором снижения остаются опасения, что тарифные ограничения ослабят глобальную экономику. Дополнительное давление оказывает запланированное увеличение добычи странами ОПЕК+, а среди ключевых рисков в краткосрочной перспективе – возможные ответные меры со стороны других стран, помимо Китая". АФК

Биржевые индексы также обвалились на 5,5-6% на фоне усиливающихся опасений, что нарастающая глобальная торговая война ударит по корпоративной прибыли и затормозит экономический рост. Распродажа усилилась после того, как Китай объявил о введении 34% пошлин на весь американский импорт.

Кроме того, Пекин представил дополнительные меры, направленные на ограничение торговли с США. Инвесторы также обратили внимание на заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который отметил, что американская экономика сохраняет устойчивость, однако неопределенность в отношении перспектив усиливается на фоне реализации агрессивной торговой политики Белого дома.

По словам Пауэлла, риски замедления роста и ускорения инфляции возросли, но он подчеркнул, что ФРС "находится в хорошей позиции, чтобы выждать и дождаться большей ясности, прежде чем пересматривать процентную политику", уточняется в сообщении АФК.

"Между тем падение рынка продолжается и на сегодняшних торгах: ключевые азиатские фондовые индексы теряют в моменте 4-11%, а фьючерсы на американские фондовые индексы падают еще на 3-5%". АФК

Кроме того, события на мировом рынке оказали давление и на акции казахстанских эмитентов. По итогам торгов в пятницу индекс KASE снизился до 5 522,8 пункта (−2,72%). Все казахстанские "голубые фишки" продемонстрировали отрицательную динамику. Лидерами падения стали акции Народного банка (−8,4%), Kaspi (−2,8%), БЦК (−2,5%), Air Astana (−2,2%) и Казатомпрома (−1,8%).

Вместе с тем на фоне глобального бегства от риска и высокой неопределенности развития дальнейших событий основной интерес инвесторы по-прежнему проявляют к гособлигациям США. Так, доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций снизилась в пятницу до 4%, а в настоящий момент удерживается у отметки 3,93%. В то же время золото в пятницу потеряло 2,8% на фоне общерыночного ухудшения настроений инвесторов и фиксации прибыли отдельными игроками. Тем не менее аналитики ожидают, что драгметалл может восстановить понесенные потери за счет притока ликвидности из рисковых активов.

Отметим, что 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении более чем 180 стран. В том числе пошлины для Казахстана составили 27%. Позже в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана уточнили, что "значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами Администрации США".

Также эксперт рассказал Zakon.kz, как мировые торговые войны могут потенциально отразиться на Казахстане.