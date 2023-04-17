С болезнями каких органов нельзя служить в "органах"

Наименования подразделений правоохранительных органов и виды деятельности, распределены по следующим графам настоящих Требований к состоянию здоровья:

1) графа I:

сотрудники:

2) графа II:

сотрудники:

3) графа III:

сотрудники видов деятельности:

Освидетельствование по видам деятельности, указанным в графе III настоящих Требований к состоянию здоровья проводится по данным графам независимо от общего наименования подразделения органов внутренних дел, в штат которого включена должность.

Документом регламентируются следующие обозначения формулировок категории годности к службе, учебе, воинской службе:

А – "годен(на) к воинской службе"; "годен(на) к службе___" (с указанием должности); "годен(на) к поступлению___" (с указанием наименования факультета и учебного заведения);

В – "ограниченно годен(на) к воинской службе";

В-инд – годность к службе определяется индивидуально в формулировках "годен(на) к воинской службе" (либо "годен(на) с службе ____" с указанием должности) или "ограниченно годен(на) к воинской службе";

Г – "подлежит обследованию (лечению) с последующим освидетельствованием";

Д – "негоден(на) к воинской службе в мирное время, ограниченно годен(на) в военное время";

Д-инд – годность к службе определяется Д-индивидуально в формулировках "ограниченно годен(на) к воинской службе" либо "негоден(на) к воинской службе в мирное время, ограниченно годен(на) в военное время";

Е – "негоден(на) к воинской службе с исключением с воинского учета";

ИНД – годность кандидатов на службу определяется индивидуально с учетом функционального состояния освидетельствуемого лица;

НГ – "негоден(на) к службе ___" (с указанием должности); "негоден(на) к поступлению ___" (с указанием наименования факультета и учебного заведения); "негоден(на) к службе в правоохранительных органах".

При вынесении годности к службе кандидатов и сотрудников подразделений ГФС по графе II, органов прокуратуры по графе III, антикоррупционной службы и СЭР ОФМ по графам I или III настоящих Требованиях к состоянию здоровья применяются формулировки "(не)годен(на) к службе в ГФС", "(не)годен(на) к службе в органах прокуратуры", "(не)годен(на) к службе в антикоррупционной службе по графе __" (с указанием графы), "(не)годен(на) к службе в СЭР ОФМ по графе ___" (с указанием графы).