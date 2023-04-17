Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

С болезнями каких органов нельзя служить в "органах"

Требования к состоянию здоровья Фото: Zakon.kz
МВД вносит изменения в требования, предъявляемые к состоянию здоровья для прохождения службы в правоохранительных органах и Государственной фельдъегерской службе РК, передает Zakon.kz

Кого коснутся изменения?

Наименования подразделений правоохранительных органов и виды деятельности, распределены по следующим графам настоящих Требований к состоянию здоровья:

1) графа I:

сотрудники:

  • специальных подразделений ("Сункар", "Арлан", специальный отряд быстрого реагирования ("СОБР"));
  • строевых подразделений патрульной службы полиции;
  • водители оперативного автотранспорта;
  • подразделений оперативной службы (несущие службу на открытом воздухе) органов внутренних дел;
  • подразделений оперативной службы (несущие службу на открытом воздухе), оперативного реагирования, конвоирования антикоррупционной службы;
  • подразделений оперативного реагирования службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу (далее – СЭР ОФМ);
  • подразделений органов гражданской защиты (непосредственно принимающие участие в тушении пожаров);
  • подразделений оперативного реагирования (летный состав);
  • кандидаты на учебу по направлениям подготовки гражданской защиты, защиты в чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны;

2) графа II:

  • руководители подразделений и служб, определенных графами I и II, осуществляющие административные функции;

сотрудники:

  • строевых подразделений специализированной службы охраны органов внутренних дел;
  • подразделений криминальной полиции, оперативно-розыскных служб, по противодействию наркопреступности, экстремизму, по борьбе с организованной преступностью;
  • подразделений административной полиции;
  • дежурных частей;
  • подразделений собственной безопасности, миграционной службы, "Интерпола", кинологической службы;
  • подразделений военно-мобилизационной работы и гражданской обороны;
  • подразделений органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы;
  • подразделений государственной фельдъегерской службы (далее ГФС);
  • инструкторы обучения по боевой и физической подготовке;
  • полицейские кавалеристы;
  • кандидаты на учебу по оперативно-розыскным, уголовно-исполнительным, административно-правовым направлениям подготовки;

3) графа III:

  • руководители подразделений и служб, определенных графой III;

сотрудники видов деятельности:

  • строительных, производственно-экономических, снабженческих, материально-технических, хозяйственных, военного обеспечения;
  • медицинских, финансово-экономических, контрольно-ревизионных;
  • информационных, информационно-технических, организационно-аналитических, штабных, кадровых, юридических;
  • следственных, дознания, оперативно-криминалистических, оперативно-технических;
  • сотрудники:
  • научно-исследовательских и учебных заведений;
  • приемников-распределителей;
  • вторых спецотделов (групп), спецперевозок;
  • автохозяйств, специальных автотранспортных учреждений;
  • сотрудники-водители (кроме оперативного автотранспорта);
  • сотрудники:
  • органов прокуратуры;
  • антикоррупционной службы (кроме указанных в графе I);
  • СЭР ОФМ (кроме указанных в графе I);
  • подразделений органов гражданской защиты (кроме указанных в графе I);
  • кандидаты на учебу по следственным, криминалистическим, информационным и техническим направлениям подготовки.

Освидетельствование по видам деятельности, указанным в графе III настоящих Требований к состоянию здоровья проводится по данным графам независимо от общего наименования подразделения органов внутренних дел, в штат которого включена должность.

Документом регламентируются следующие обозначения формулировок категории годности к службе, учебе, воинской службе:

А – "годен(на) к воинской службе"; "годен(на) к службе___" (с указанием должности); "годен(на) к поступлению___" (с указанием наименования факультета и учебного заведения);

В – "ограниченно годен(на) к воинской службе";

В-инд – годность к службе определяется индивидуально в формулировках "годен(на) к воинской службе" (либо "годен(на) с службе ____" с указанием должности) или "ограниченно годен(на) к воинской службе";

Г – "подлежит обследованию (лечению) с последующим освидетельствованием";

Д – "негоден(на) к воинской службе в мирное время, ограниченно годен(на) в военное время";

Д-инд – годность к службе определяется Д-индивидуально в формулировках "ограниченно годен(на) к воинской службе" либо "негоден(на) к воинской службе в мирное время, ограниченно годен(на) в военное время";

Е – "негоден(на) к воинской службе с исключением с воинского учета";

ИНД – годность кандидатов на службу определяется индивидуально с учетом функционального состояния освидетельствуемого лица;

НГ – "негоден(на) к службе ___" (с указанием должности); "негоден(на) к поступлению ___" (с указанием наименования факультета и учебного заведения); "негоден(на) к службе в правоохранительных органах".

При вынесении годности к службе кандидатов и сотрудников подразделений ГФС по графе II, органов прокуратуры по графе III, антикоррупционной службы и СЭР ОФМ по графам I или III настоящих Требованиях к состоянию здоровья применяются формулировки "(не)годен(на) к службе в ГФС", "(не)годен(на) к службе в органах прокуратуры", "(не)годен(на) к службе в антикоррупционной службе по графе __" (с указанием графы), "(не)годен(на) к службе в СЭР ОФМ по графе ___" (с указанием графы).

Требования регламентируют годность кандидатов на службу (учебу), сотрудников правоохранительных органов в случае следующих заболеваний.

Инфекционные и паразитарные болезни:

туберкулез легких, бронхов, плевры и внутригрудных лимфатических узлов;

туберкулез негрудной локализации (периферических лимфоузлов, брюшины, перикарда, кишечника, костей и суставов, мочеполовых органов, кожи, других органов);

лепра;

болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);

сифилис и другие инфекции передающиеся преимущественно половым путем;

микозы: актиномикоз, кандидоз внутренних органов, кокцидоидоз, гистоплазмоз, бластомикозные инфекции, споротрихоз, мицетомы, фавус, микроспория, трихофития, глубокие и другие микозы.

Новообразования:

злокачественные новообразования;

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных тканей (лимфо-, миелоретикулосаркомы, лейкозы, лимфомы, лимфогранулематоз), иммунопролиферативные болезни парапротеинемические гемобластозы;

доброкачественные новообразования;

иные заболевания, в том числе:

  • болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
  • болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
  • психические, поведенческие расстройства (заболевания);
  • болезни нервной системы;
  • болезни глаза и придаточного аппарата;
  • болезни уха и сосцевидного отростка;
  • болезни системы кровообращения;
  • болезни органов дыхания;
  • болезни органов пищеварения;
  • болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • болезни мочеполовой системы;
  • болезни женской половой системы;
  • врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения;
  • последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов;
  • прочие болезни (несоответствие росто-весовых показателей критериям отбора, энурез, заикание, запинание).

Документ опубликован в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" 14 апреля 2023 года и вводится в действие истечении десяти календарных дней.

Читайте также

Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что не признает вину в хищении бюджетных средств

Как будут устанавливаться минимальные оптовые цены на социально значимые продтовары

Казахстанские водители перед рейсом смогут проходить медосвидетельствование в онлайн-формате

Алан Байтенов
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области
25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области
Главный имам рассказал о значении Ночи Предопределения
Когда был ниспослан Коран: почему важна Ночь предопределения и как ее отыскать
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления