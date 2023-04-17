С болезнями каких органов нельзя служить в "органах"
Кого коснутся изменения?
Наименования подразделений правоохранительных органов и виды деятельности, распределены по следующим графам настоящих Требований к состоянию здоровья:
1) графа I:
сотрудники:
- специальных подразделений ("Сункар", "Арлан", специальный отряд быстрого реагирования ("СОБР"));
- строевых подразделений патрульной службы полиции;
- водители оперативного автотранспорта;
- подразделений оперативной службы (несущие службу на открытом воздухе) органов внутренних дел;
- подразделений оперативной службы (несущие службу на открытом воздухе), оперативного реагирования, конвоирования антикоррупционной службы;
- подразделений оперативного реагирования службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу (далее – СЭР ОФМ);
- подразделений органов гражданской защиты (непосредственно принимающие участие в тушении пожаров);
- подразделений оперативного реагирования (летный состав);
- кандидаты на учебу по направлениям подготовки гражданской защиты, защиты в чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны;
2) графа II:
- руководители подразделений и служб, определенных графами I и II, осуществляющие административные функции;
сотрудники:
- строевых подразделений специализированной службы охраны органов внутренних дел;
- подразделений криминальной полиции, оперативно-розыскных служб, по противодействию наркопреступности, экстремизму, по борьбе с организованной преступностью;
- подразделений административной полиции;
- дежурных частей;
- подразделений собственной безопасности, миграционной службы, "Интерпола", кинологической службы;
- подразделений военно-мобилизационной работы и гражданской обороны;
- подразделений органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы;
- подразделений государственной фельдъегерской службы (далее ГФС);
- инструкторы обучения по боевой и физической подготовке;
- полицейские кавалеристы;
- кандидаты на учебу по оперативно-розыскным, уголовно-исполнительным, административно-правовым направлениям подготовки;
3) графа III:
- руководители подразделений и служб, определенных графой III;
сотрудники видов деятельности:
- строительных, производственно-экономических, снабженческих, материально-технических, хозяйственных, военного обеспечения;
- медицинских, финансово-экономических, контрольно-ревизионных;
- информационных, информационно-технических, организационно-аналитических, штабных, кадровых, юридических;
- следственных, дознания, оперативно-криминалистических, оперативно-технических;
- сотрудники:
- научно-исследовательских и учебных заведений;
- приемников-распределителей;
- вторых спецотделов (групп), спецперевозок;
- автохозяйств, специальных автотранспортных учреждений;
- сотрудники-водители (кроме оперативного автотранспорта);
- сотрудники:
- органов прокуратуры;
- антикоррупционной службы (кроме указанных в графе I);
- СЭР ОФМ (кроме указанных в графе I);
- подразделений органов гражданской защиты (кроме указанных в графе I);
- кандидаты на учебу по следственным, криминалистическим, информационным и техническим направлениям подготовки.
Освидетельствование по видам деятельности, указанным в графе III настоящих Требований к состоянию здоровья проводится по данным графам независимо от общего наименования подразделения органов внутренних дел, в штат которого включена должность.
Документом регламентируются следующие обозначения формулировок категории годности к службе, учебе, воинской службе:
А – "годен(на) к воинской службе"; "годен(на) к службе___" (с указанием должности); "годен(на) к поступлению___" (с указанием наименования факультета и учебного заведения);
В – "ограниченно годен(на) к воинской службе";
В-инд – годность к службе определяется индивидуально в формулировках "годен(на) к воинской службе" (либо "годен(на) с службе ____" с указанием должности) или "ограниченно годен(на) к воинской службе";
Г – "подлежит обследованию (лечению) с последующим освидетельствованием";
Д – "негоден(на) к воинской службе в мирное время, ограниченно годен(на) в военное время";
Д-инд – годность к службе определяется Д-индивидуально в формулировках "ограниченно годен(на) к воинской службе" либо "негоден(на) к воинской службе в мирное время, ограниченно годен(на) в военное время";
Е – "негоден(на) к воинской службе с исключением с воинского учета";
ИНД – годность кандидатов на службу определяется индивидуально с учетом функционального состояния освидетельствуемого лица;
НГ – "негоден(на) к службе ___" (с указанием должности); "негоден(на) к поступлению ___" (с указанием наименования факультета и учебного заведения); "негоден(на) к службе в правоохранительных органах".
При вынесении годности к службе кандидатов и сотрудников подразделений ГФС по графе II, органов прокуратуры по графе III, антикоррупционной службы и СЭР ОФМ по графам I или III настоящих Требованиях к состоянию здоровья применяются формулировки "(не)годен(на) к службе в ГФС", "(не)годен(на) к службе в органах прокуратуры", "(не)годен(на) к службе в антикоррупционной службе по графе __" (с указанием графы), "(не)годен(на) к службе в СЭР ОФМ по графе ___" (с указанием графы).
Требования регламентируют годность кандидатов на службу (учебу), сотрудников правоохранительных органов в случае следующих заболеваний.
Инфекционные и паразитарные болезни:
туберкулез легких, бронхов, плевры и внутригрудных лимфатических узлов;
туберкулез негрудной локализации (периферических лимфоузлов, брюшины, перикарда, кишечника, костей и суставов, мочеполовых органов, кожи, других органов);
лепра;
болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
сифилис и другие инфекции передающиеся преимущественно половым путем;
микозы: актиномикоз, кандидоз внутренних органов, кокцидоидоз, гистоплазмоз, бластомикозные инфекции, споротрихоз, мицетомы, фавус, микроспория, трихофития, глубокие и другие микозы.
Новообразования:
злокачественные новообразования;
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных тканей (лимфо-, миелоретикулосаркомы, лейкозы, лимфомы, лимфогранулематоз), иммунопролиферативные болезни парапротеинемические гемобластозы;
доброкачественные новообразования;
иные заболевания, в том числе:
- болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- психические, поведенческие расстройства (заболевания);
- болезни нервной системы;
- болезни глаза и придаточного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного отростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- болезни мочеполовой системы;
- болезни женской половой системы;
- врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения;
- последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов;
- прочие болезни (несоответствие росто-весовых показателей критериям отбора, энурез, заикание, запинание).
Документ опубликован в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" 14 апреля 2023 года и вводится в действие истечении десяти календарных дней.