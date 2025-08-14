В МВД обновили критерии годности к службе в правоохранительных органах

Министр внутренних дел РК приказом от 6 августа 2025 года внес изменения в Требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в правоохранительных органах и Государственной фельдъегерской службе РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в заголовок и по тексту внесено дополнение: "Требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и Государственной фельдъегерской службе Республики Казахстан".

Также указывается, что Требования к состоянию здоровья представляют собой определенные показатели (критерии) состояния здоровья, физического, психического состояния и развития, в соответствии с которыми определяются категории годности к службе кандидатов на службу, кандидатов на поступление в учебные заведения правоохранительных органов, органов гражданской защиты, сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и Государственной фельдъегерской службы РК (правоохранительные органы).

В Требованиях к состоянию здоровья приведены следующие обозначения формулировок категории годности к службе, учебе, воинской службе:

А – "годен(на) к воинской службе"; "годен(на) к службе___" (с указанием должности); "годен(на) к поступлению___" (с указанием наименования факультета и учебного заведения);

– "годен(на) к воинской службе"; "годен(на) к службе___" (с указанием должности); "годен(на) к поступлению___" (с указанием наименования факультета и учебного заведения); В – "ограниченно годен(на) к воинской службе";

– "ограниченно годен(на) к воинской службе"; В-инд – годность к службе определяется индивидуально в формулировках "годен(на) к воинской службе" (либо "годен(на) с службе ____" с указанием должности) или "ограниченно годен(на) к воинской службе";

– годность к службе определяется индивидуально в формулировках "годен(на) к воинской службе" (либо "годен(на) с службе ____" с указанием должности) или "ограниченно годен(на) к воинской службе"; Г – "подлежит обследованию (лечению) с последующим освидетельствованием";

– "подлежит обследованию (лечению) с последующим освидетельствованием"; Д – "негоден(на) к воинской службе в мирное время, ограниченно годен(на) в военное время";

– "негоден(на) к воинской службе в мирное время, ограниченно годен(на) в военное время"; Д-инд – годность к службе определяется Д-индивидуально в формулировках "ограниченно годен(на) к воинской службе" либо "негоден(на) к воинской службе в мирное время, ограниченно годен(на) в военное время";

– годность к службе определяется Д-индивидуально в формулировках "ограниченно годен(на) к воинской службе" либо "негоден(на) к воинской службе в мирное время, ограниченно годен(на) в военное время"; Е – "негоден(на) к воинской службе с исключением с воинского учета";

– "негоден(на) к воинской службе с исключением с воинского учета"; ИНД - годность кандидатов на службу определяется индивидуально с учетом функционального состояния освидетельствуемого лица;

- годность кандидатов на службу определяется индивидуально с учетом функционального состояния освидетельствуемого лица; НГ – "негоден(на) к службе ___" (с указанием должности); "негоден(на) к поступлению ___" (с указанием наименования факультета и учебного заведения); "негоден(на) к службе в правоохранительных органах (органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе)".

При вынесении годности к службе кандидатов и сотрудников подразделений ГФС по графе II, органов прокуратуры по графе III, антикоррупционной службы и СЭР ОФМ по графам I или III настоящих Требованиях к состоянию здоровья применяются формулировки "(не)годен(на) к службе в ГФС", "(не)годен(на) к службе в органах прокуратуры", "(не)годен(на) к службе в антикоррупционной службе по графе __" (с указанием графы), "(не)годен(на) к службе в СЭР ОФМ по графе ___" (с указанием графы).

Приказ вводится в действие с 24 августа 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане обновили требования к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в Вооруженных силах.