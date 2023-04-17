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30-дневный безвизовый режим с Китаем – документ еще не подписан

Казахстан Китай безвизовый режим Фото: pixabay
Ранее в ряде СМИ написали, что 30-дневный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном уже установлен. Однако, по словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, документ все еще находится на обсуждении, сообщает Zakon.kz.

На сегодня документ "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований" находится на стадии обсуждения.

"Это же двусторонний документ, его подписывают две стороны. И мы ведем эту работу. Сейчас этот проект на обсуждении. Поэтому еще раз прошу внимательно донести до наших читателей, что это всего лишь проект документа, который на обсуждении. Он еще не подписан и не вступил в силу".Айбек Смадияров

После того как проект документа вынесли на обсуждение, со стороны казахстанцев резко увеличилась дискуссия и опасения о том, что большое количество китайцев приедет в Казахстан.

"Аргументы о возможном оседании китайских граждан у нас в Казахстане не имеют никакой основы. При этом обращаю внимание, что граждане КНР уже имеют право без визы находиться в Казахстане с июня 2022 года, они имеют право находиться без визы 14 дней. Такого огромного потока китайцев, которые забирают наши рабочие места, не наблюдается".Айбек Смадияров

Основной целью соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках. Правительство Казахстана, как отметил Смадияров, в рамках антикризисных мер предпринимает шаги по либерализации визовых режимов, которые позволяют поддерживать благоприятный инвестиционный климат, активизировать деловые контакты и увеличить туристический потенциал страны, способствуя тем самым привлечению дополнительного притока финансовых средств в экономику Казахстана и созданию новых рабочих мест для наших граждан.

По данным АО "Казахинвест", Китай находится на 7 месте по уровню валовых прямых инвестиций в Казахстан. Это 1,4 миллиарда долларов США за прошлый год.

"Согласно условиям проекта соглашения, граждане КНР будут освобождены от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. Для однократного или многократного въезда, выезда, временного пребывания на территории Казахстана на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы. Суммарно это 90 календарных дней в течение 180 календарных дней".Айбек Смадияров

Он отметил, что иностранным гражданам, в том числе гражданам Китая запрещается осуществление трудовой или иной оплачиваемой деятельности в рамках данного безвизового режима.

С 8 июля 2022 года Казахстан открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая на 14 дней.

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