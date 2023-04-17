30-дневный безвизовый режим с Китаем – документ еще не подписан

Ранее в ряде СМИ написали, что 30-дневный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном уже установлен. Однако, по словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, документ все еще находится на обсуждении, сообщает Zakon.kz.

На сегодня документ "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований" находится на стадии обсуждения.

"Это же двусторонний документ, его подписывают две стороны. И мы ведем эту работу. Сейчас этот проект на обсуждении. Поэтому еще раз прошу внимательно донести до наших читателей, что это всего лишь проект документа, который на обсуждении. Он еще не подписан и не вступил в силу". Айбек Смадияров

После того как проект документа вынесли на обсуждение, со стороны казахстанцев резко увеличилась дискуссия и опасения о том, что большое количество китайцев приедет в Казахстан.

"Аргументы о возможном оседании китайских граждан у нас в Казахстане не имеют никакой основы. При этом обращаю внимание, что граждане КНР уже имеют право без визы находиться в Казахстане с июня 2022 года, они имеют право находиться без визы 14 дней. Такого огромного потока китайцев, которые забирают наши рабочие места, не наблюдается". Айбек Смадияров

Основной целью соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках. Правительство Казахстана, как отметил Смадияров, в рамках антикризисных мер предпринимает шаги по либерализации визовых режимов, которые позволяют поддерживать благоприятный инвестиционный климат, активизировать деловые контакты и увеличить туристический потенциал страны, способствуя тем самым привлечению дополнительного притока финансовых средств в экономику Казахстана и созданию новых рабочих мест для наших граждан.

По данным АО "Казахинвест", Китай находится на 7 месте по уровню валовых прямых инвестиций в Казахстан. Это 1,4 миллиарда долларов США за прошлый год.

"Согласно условиям проекта соглашения, граждане КНР будут освобождены от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. Для однократного или многократного въезда, выезда, временного пребывания на территории Казахстана на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы. Суммарно это 90 календарных дней в течение 180 календарных дней". Айбек Смадияров

Он отметил, что иностранным гражданам, в том числе гражданам Китая запрещается осуществление трудовой или иной оплачиваемой деятельности в рамках данного безвизового режима.

С 8 июля 2022 года Казахстан открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая на 14 дней.

