30-дневный безвизовый режим с Китаем – документ еще не подписан
На сегодня документ "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований" находится на стадии обсуждения.
"Это же двусторонний документ, его подписывают две стороны. И мы ведем эту работу. Сейчас этот проект на обсуждении. Поэтому еще раз прошу внимательно донести до наших читателей, что это всего лишь проект документа, который на обсуждении. Он еще не подписан и не вступил в силу".Айбек Смадияров
После того как проект документа вынесли на обсуждение, со стороны казахстанцев резко увеличилась дискуссия и опасения о том, что большое количество китайцев приедет в Казахстан.
"Аргументы о возможном оседании китайских граждан у нас в Казахстане не имеют никакой основы. При этом обращаю внимание, что граждане КНР уже имеют право без визы находиться в Казахстане с июня 2022 года, они имеют право находиться без визы 14 дней. Такого огромного потока китайцев, которые забирают наши рабочие места, не наблюдается".Айбек Смадияров
Основной целью соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках. Правительство Казахстана, как отметил Смадияров, в рамках антикризисных мер предпринимает шаги по либерализации визовых режимов, которые позволяют поддерживать благоприятный инвестиционный климат, активизировать деловые контакты и увеличить туристический потенциал страны, способствуя тем самым привлечению дополнительного притока финансовых средств в экономику Казахстана и созданию новых рабочих мест для наших граждан.
По данным АО "Казахинвест", Китай находится на 7 месте по уровню валовых прямых инвестиций в Казахстан. Это 1,4 миллиарда долларов США за прошлый год.
"Согласно условиям проекта соглашения, граждане КНР будут освобождены от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. Для однократного или многократного въезда, выезда, временного пребывания на территории Казахстана на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы. Суммарно это 90 календарных дней в течение 180 календарных дней".Айбек Смадияров
Он отметил, что иностранным гражданам, в том числе гражданам Китая запрещается осуществление трудовой или иной оплачиваемой деятельности в рамках данного безвизового режима.
С 8 июля 2022 года Казахстан открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая на 14 дней.