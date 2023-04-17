В Костанайской области подросток сбежал из школы-интерната

Фото: Zakon.kz

В области ведется розыск 15-летнего Рустама Ташмагамбетова, который 16 апреля ушел из Боровской школы-интерната, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, несовершеннолетний родом из Аулиекольского района. "В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия в областном центре и районах. Ориентированы все наряды полиции, к поискам подключены волонтеры", – говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по телефону "102".

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