В Костанайской области подросток сбежал из школы-интерната
Фото: Zakon.kz
В области ведется розыск 15-летнего Рустама Ташмагамбетова, который 16 апреля ушел из Боровской школы-интерната, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, несовершеннолетний родом из Аулиекольского района.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия в областном центре и районах. Ориентированы все наряды полиции, к поискам подключены волонтеры", – говорится в сообщении.
Фото: polisia.kz
Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по телефону "102".
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