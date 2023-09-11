Психически больной подросток устроил поножовщину в российской школе

15-летний подросток ранил четырех человек ножом в Ростовской области РФ, когда пытался попасть в школу, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", инцидент произошел утром 11 сентября в хуторе Красный Десант Ростовской области РФ. Подросток с ножом в руке пытался проникнуть в школу, его задержали. Четверо взрослых получили легкие ранения, среди детей пострадавших нет.





"Вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых – троих сотрудников и родственника одного из учеников", – сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Нападавшим оказался учащийся девятого класса. По предварительной информации, он страдает психическим заболеванием.

Похожий случай произошел минувшей зимой в Петропавловске. Ученик девятого класса принес с собой на уроки топор и нож. Он успел ранить троих детей, прежде чем его обезвредили.