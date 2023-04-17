Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Индии 11 человек умерли во время правительственной церемонии награждения

жара Фото: hmetro.com.my
В Махараштре во время правительственной церемонии награждения от теплового удара скончались 11 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, сотни тысяч людей пришли, чтобы поздравить общественного активиста Даттатрея Нараяна Дхармадхикари с получением награды. Кроме того, среди выступающих со сцены были первые лица правительства. Однако праздничный митинг закончился трагедией.

Отмечается, что из-за жары сотни людей обратились за медицинской помощью, жалуясь на обезвоживание и высокое давление. Бывший главный министр Уддхав Теккерей заявил, что мероприятие "не было спланировано должным образом", и призвал полицейских начать расследование.

Согласно официальной информации, семьи погибших получат по 6 тыс. долларов в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что на трассе в Павлодарской области автомобиль вылетел в кювет. Погиб пассажир.

Читайте также

Ситуация в Украине: В двух областях объявлена воздушная тревога, Киев не планирует выдачу электронных повесток

Бывшего премьера Италии Берлускони перевели из реанимации

Король Великобритании Чарльз III стал богаче своей матери Елизаветы II

Елена Беляева
Индия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области
25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области
Антициклон принесет мороз до – 15 в Казахстан
Антициклон принесет мороз до -15 в Казахстан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления