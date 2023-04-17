В Индии 11 человек умерли во время правительственной церемонии награждения

В Махараштре во время правительственной церемонии награждения от теплового удара скончались 11 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, сотни тысяч людей пришли, чтобы поздравить общественного активиста Даттатрея Нараяна Дхармадхикари с получением награды. Кроме того, среди выступающих со сцены были первые лица правительства. Однако праздничный митинг закончился трагедией.

Отмечается, что из-за жары сотни людей обратились за медицинской помощью, жалуясь на обезвоживание и высокое давление. Бывший главный министр Уддхав Теккерей заявил, что мероприятие "не было спланировано должным образом", и призвал полицейских начать расследование.

Согласно официальной информации, семьи погибших получат по 6 тыс. долларов в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что на трассе в Павлодарской области автомобиль вылетел в кювет. Погиб пассажир.