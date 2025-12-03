Готова одежда для церемоний награждения Олимпиады-2026
Известно, что за право создать ее соревновались несколько дизайнерских школ. Еще бы, ведь Милан носит звание столицы моды. Исторически этот статус был закреплен в 1970-е и 1980-е годы благодаря таким дизайнерам, как Армани и Версаче. Именно они способствовали превращению города в мировую столицу прет-а-порте.
Фото: Instagram/milanocortina2026
И тем не менее победителями официальной формы для церемоний награждения стали студенты Академии изящных искусств Брера.
✨ VICTORY CEREMONY UNIFORMS UNVEILED! — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) December 2, 2025
Here are the official uniforms for the Milano Cortina 2026 Victory Ceremonies!
A project born from a contest among fashion design schools, with the winning design by Accademia di Brera, vibrant, contemporary, and fully Made in Italy!… pic.twitter.com/SzEXqw67Vm
Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.
