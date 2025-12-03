#Казахстан в сравнении
Спорт

Готова одежда для церемоний награждения Олимпиады-2026

Олимпийские игры в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 02:32 Фото: Instagram/milanocortina2026
3 декабря организаторы зимних Олимпийских игр в Италии представили официальную форму для церемоний награждения, сообщает Zakon.kz.

Известно, что за право создать ее соревновались несколько дизайнерских школ. Еще бы, ведь Милан носит звание столицы моды. Исторически этот статус был закреплен в 1970-е и 1980-е годы благодаря таким дизайнерам, как Армани и Версаче. Именно они способствовали превращению города в мировую столицу прет-а-порте.

Фото: Instagram/milanocortina2026

И тем не менее победителями официальной формы для церемоний награждения стали студенты Академии изящных искусств Брера.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Певица Дуа Липа снялась в новом промо женской сборной США перед зимними Олимпийскими играми 2026 года в Милане, а в итальянской Кортина-д'Ампеццо организаторы Олимпиады столкнулись с опасениями по поводу проблем с транспортом. Также стали известны факелоносцы зимней Олимпиады-2026.

Фото Алия Абди
Алия Абди
