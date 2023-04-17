Житель Атырау сдал столетнее оружие и получил более 300 тысяч тенге

В отдел административной полиции УП города Атырау мужчина передал немецкий пистолет Mauser C96 1896 года выпуска (127 лет), сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДП региона, Mauser C96 – самозарядный пистолет, разработанный в Германии в 1896 году. Использовался во времена Первой и Второй мировых войн.

"Гражданин, сдавший пистолет Маузер С96, нашел его год назад в песке при выпасе скота в Исатайском районе. В настоящее время гражданину государством присуждено вознаграждение в размере 100 МРП", – отметил старший инспектор группы контроля за оборотом гражданского и служебного оружия отдела административной полиции УП города Атырау Ренат Сисенов.

Ранее сообщалось, что до 345 тыс. тенге могут выплатить казахстанцам за добровольно сданное оружие.