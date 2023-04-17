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Законодательство РК

Карагандинец столкнул с эскалатора незнакомого мужчину

ТЦ Фото: скриншот видео
Инцидент произошел в одном из торговых домов города. 25-летний мужчина спускался по эскалатору, когда сзади подбежал незнакомец и с разбегу ударил ногой, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, пострадавший кубарем покатился по лестнице и потерял сознание.

Полицейский нашли хулигана. Им оказался 31-летний мужчина, который в неадекватном состоянии помещен в психдиспансер.


Отмечается, что ранее он состоял на учете в этом медучреждении.

"По факту нанесения телесных повреждений зарегистрировано уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РК "Хулиганство", – рассказали в полиции региона.

Ранее сообщалось, что в Актобе 18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся с места ДТП.

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