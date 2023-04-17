В Актобе 18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся с места ДТП

В Актобе вечером 14 апреля 2023 года водитель на автомашине ВАЗ-2114 на пересечении пр. Абылхаир хана с ул. Пацаева проехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает Zakon.kz.

Затем, как рассказали в областном департаменте полиции, он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП.



"17-летний пешеход госпитализирован... Установлен водитель авто. Им оказался 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения... По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами") УК РК. Водителю грозит лишение свободы до двух лет". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Авто обнаружено во дворе многоэтажки с повреждениями лобового стекла, бампера, капота и правого бокового стекла. Машина водворена на спецстоянку.





Ранее сообщалось, что в Павлодарской области машина опрокинулась в кювет. Авария произошла 16 апреля 2023 года на автодороге Астана – Ерейментау – Шидерты. 34-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.