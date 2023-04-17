Назван топ-10 главных претендентов на получение "Золотого мяча"

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси остался главным фаворитом на получение "Золотого мяча", сообщает Zakon.kz.

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По версии Goal.com, Месси остался на первой строчке, второе место занимает норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, третье – французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ"); Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити"); Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ"); Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал"); Карим Бензема (Франция, "Реал"); Виктор Осимхен (Нигерия, "Наполи"); Хвича Кварацхелия (Грузия, "Наполи"); Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"); Маркус Рэшфорд (Англия, "Манчестер Юнайтед"); Роберт Левандовски (Польша, "Барселона").

Ранее сообщалось, что Лионель Месси превзошел Роналду по количеству голов за европейские клубы.