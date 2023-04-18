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И снова протесты, баррикады: во Франции демонстранты опять вышли на улицы

И снова протесты, и снова баррикады: во Франции демонстранты опять вышли на улицы Фото: скриншот с видео
Недовольные выступлением президента Макрона, касаемого пенсионной реформы, французы снова вышли с протестами. Они жгут баррикады и мусор, сообщает Zakon.kz

В Париже, Ренне, Бордо, Лионе и других городах организуют стихийные протесты после выступления Эммануэля Макрона, объявившего, что пенсионная реформа вступит в силу этой осенью.

По информации "Известий" демонстранты жгут баррикады и мусор, блокируют машины правоохранителей. В Лионе подожгли полицейский участок.

Как сообщали ранее, во Франции пенсионная реформа вступит в силу осенью 2023 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 17 апреля, в телеобращении к нации.

"Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу подписал закон о пенсионной реформе. Я, что логично, сразу сделал промульгацию. Пенсионная реформа вступит в силу осенью", — сказал он.

По словам Макрона, очевидно, что общество не приняло реформу. Он выразил сожаления, что консенсус так и не был найден.

Протестные акции не прекращаются много дней и в них принимают участие много людей. Так, по данным МВД Франции, в акциях протеста в столице 14 апреля участвовали порядка 4 тыс. человек.

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