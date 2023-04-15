Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста во Франции
Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, представили в январе.
16 марта пенсионная реформа была принята правительством Франции.
С самого создания законопроект был принят в штыки гражданами Франции и сопровождался десятками демонстраций и митингами.
В конце марта Франция направила 13 тыс. полицейских в города из-за протестов против пенсионной реформы.
Протестующие сожгли любимый ресторан Макрона. Также было нарушено производство 16% электроэнергии из-за протестов.
На последнем митинге задержали более 100 протестующих. В этот же день Конституционный совет проверил пенсионную реформу. После этого Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет.
Для принятия закона оставалось только подписание президентом страны.