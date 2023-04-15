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Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста во Франции

Макрон подписал закон о поднятии пенсионного возраста во Франции Фото: freepik
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет, сообщает Zakon.kz.

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, представили в январе.

16 марта пенсионная реформа была принята правительством Франции.

С самого создания законопроект был принят в штыки гражданами Франции и сопровождался десятками демонстраций и митингами.

В конце марта Франция направила 13 тыс. полицейских в города из-за протестов против пенсионной реформы.

Протестующие сожгли любимый ресторан Макрона. Также было нарушено производство 16% электроэнергии из-за протестов.

На последнем митинге задержали более 100 протестующих. В этот же день Конституционный совет проверил пенсионную реформу. После этого Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Для принятия закона оставалось только подписание президентом страны.

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