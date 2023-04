Акции против пенсионной реформы во Франции: задержано уже более 100 демонстрантов

По информации телеканала CNews.fr, в акциях протеста во французской столице в пятницу приняли участие около 4 тыс. человек.

Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен написал в Twitter, что протестующие даже напали на церковь в Ренне (регион Бретань на западе страны). Виновные задержаны будут привлечены к ответственности.

Les dégradations et attaques ce soir à Rennes, contre un commissariat et le Couvent des Jacobins, par des casseurs déterminés à en découdre sont inacceptables. Plein soutien aux policiers et gendarmes mobilisés.

Les auteurs seront poursuivis.