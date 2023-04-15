Акции против пенсионной реформы во Франции: задержано уже более 100 демонстрантов
По информации телеканала CNews.fr, в акциях протеста во французской столице в пятницу приняли участие около 4 тыс. человек.
Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен написал в Twitter, что протестующие даже напали на церковь в Ренне (регион Бретань на западе страны). Виновные задержаны будут привлечены к ответственности.
Les dégradations et attaques ce soir à Rennes, contre un commissariat et le Couvent des Jacobins, par des casseurs déterminés à en découdre sont inacceptables. Plein soutien aux policiers et gendarmes mobilisés.— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 14, 2023
Les auteurs seront poursuivis.
Ранее сообщалось, что несмотря ни на что Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет.
Он также отклонил требование левых партий о проведении референдума по пенсионной реформе, передает BFM TV.
При этом Конституционный совет отклонил шесть пунктов предлагаемого законопроекта. Среди них признал нелегитимными ряд статей законопроекта о пенсионной реформе, среди которых положение о введении штрафов для компаний, отказывающихся трудоустраивать лиц старше 55 лет.
Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон в течение двух дней.