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Законодательство РК

Акции против пенсионной реформы во Франции: задержано уже более 100 демонстрантов

zakon.kz Фото: zakon.kz
В Париже на манифестациях против пенсионной реформы полицией задержано задержаны по меньшей мере 112 человек, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала CNews.fr, в акциях протеста во французской столице в пятницу приняли участие около 4 тыс. человек.

Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен написал в Twitter, что протестующие даже напали на церковь в Ренне (регион Бретань на западе страны). Виновные задержаны будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что несмотря ни на что Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Он также отклонил требование левых партий о проведении референдума по пенсионной реформе, передает BFM TV.

При этом Конституционный совет отклонил шесть пунктов предлагаемого законопроекта. Среди них признал нелегитимными ряд статей законопроекта о пенсионной реформе, среди которых положение о введении штрафов для компаний, отказывающихся трудоустраивать лиц старше 55 лет.

Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон в течение двух дней.

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