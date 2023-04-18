Токаев проведет совещание по социально-экономическому развитию страны

Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева 19 апреля состоится совещание по вопросам социально-экономического развития страны, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии, по информации пресс-службы президента, примут участие премьер-министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных президенту, члены правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.

Аналогичное совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане президент проводил 5 января 2022 года. Тогда премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она была принята главой государства. В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.