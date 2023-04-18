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Красивая шайба казахстанца принесла победу "Ак Барсу" в первом матче Кубка Гагарина

Хоккей Ак Барс Шайба Фото: Instagram/hcakbars
В столице Татарстана стартовал финальный матч Кубка Гагарина между "Ак Барсом" и ЦСКА. Казанцы дома обыграли армейцев Москвы со счетом 4:1, где победную шайбу красивым броском оформил форвард сборной Казахстана и "Ак Барса" Кирилл Панюков, сообщает Zakon.kz.

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После домашнего успеха "Ак Барс" вышел вперед в серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали уверенную победу со счетом 4:1 на старте данного противостояния за титул лучшей команды Континентальной хоккейной лиги.


За казанскую дружину отметились Артем Лукоянов, Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и казахстанец Кирилл Панюков, который забил четвертую шайбу хозяев за 7 минут до окончания поединка. У гостей гол престижа оформил Михаил Григоренко.

Гол Панюкова удивил не только его коллег, болельщиков, но и комментаторов этой встречи. Вторая игра серии финала Кубка Гагарина также пройдет в Казани 19 апреля. Обладателем трофея станет тот коллектив, кто первым достигнет победной серии из четырех матчей. 

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