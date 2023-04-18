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Токаев назначил посла Казахстана в Азербайджане

Токаев назначил посла Казахстана в Азербайджане Фото: Telegram/pressmfakz
Послом Казахстана в Азербайджане стал Алим Байел. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

"Указом главы государства Байел Алим Дауренович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике", – говорится на сайте Акорды.

Другим указом президента Абдыкаримов Сержан Оралбаевич освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла РК в Азербайджане.

Алим Байел родился в 1984 году в Таразе. Окончил Ближневосточный технический университет (Анкара, Турция) по специальности "Бизнес-администрирование". Окончил магистратуру Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США) по специальности "Государственное управление". Выпускник программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал с должности эксперта Совета сотрудничества тюркоязычных государств (2012-2014). В разные годы работал директором центра международных отношений Тюркской академии (2014-2015); руководителем управления международного сотрудничества Министерства РК по делам государственной службы (2016); руководителем управления международного сотрудничества, руководителем управления стратегических разработок Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2016-2018); первым секретарем по политическим вопросам Посольства РК в Турции (2018-2020).

С 1 марта 2020 года занимал должность генерального консула РК в Стамбуле.

Состоит в Президентском молодежном кадровом резерве РК.

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