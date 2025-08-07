Токаев назначил нового посла в Таиланде

Маргулан Баймухан назначен послом Казахстана в Таиланде. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 7 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Также Баймухан назначен постоянным представителем Казахстана при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Маргулан Баймухан родился 6 сентября 1974 года в Алматинской области. Окончил в Польше Краковский экономический университет и Ванкуверский университет Канады. Магистр наук в международном управлении, магистр делового администрирования.

Свою трудовую деятельность начал с менеджера по вопросам маркетинга и коммерции в компании "Daewoo Electronics". В 1997 году работал в качестве специалиста, советника, регионального директора (страны Южного Кавказа и Центральной Азии) отдела экспорта компании "River System Ltd." в Польше.

На дипломатической службе с 1999 года, занимал различные должности в Центральном аппарате МИД. Работал в посольстве Казахстана в Польше.

С 2017 по 2019 год являлся послом Казахстана в Польше.

До назначения послом Казахстана в Бельгии был заместителем министра иностранных дел Казахстана.

C 2021 по 2025 год был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

